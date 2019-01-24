「壽山巖觀音寺」春節參香信眾多　龜山警實施交通疏導措施

▲「壽山巖觀音寺」春節參香信眾多，龜山警分局實施交通疏導措施。（圖／龜山警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區知名老廟「壽山巖觀音寺」，每逢農曆年期間，吸引大批信眾前往參香，造成壽山巖周邊主要道路萬壽路一、二段壅塞，龜山景分局未雨綢繆，春節期間除將動員警、協勤民力於主要路口，交通指揮並規劃分流有效疏導、截流管制等作為紓解可能交通壅塞狀況，籲請民眾配合。

龜山警分局指出，有鑑於去(2018)年春節期間、「壽山巖觀音寺」湧入大批車流，導致壽山巖周邊主要道路萬壽路一、二段壅塞，預計今年2月4日至2月9日、農曆春節期間遊客祈福人數將會倍增，研判將導致萬壽路與東萬壽路口壅塞。

因此，該局警方將動員警、協勤民力(義交、巡守隊)於主要路口交通指揮並規劃分流有效疏導、截流管制等作為紓解可能交通壅塞狀況，先期溝通廟宇及相關單位建立路況廣播通報機制與電子看板佈告活動訊息，讓民眾充分了解路況。

而紓解車流具體作為為北上往迴龍、新莊、三重、樹林方向或南下桃園、楊梅方向往駕駛人請走東萬壽路較為順暢。如往桃園區方向駕駛人已駛進萬壽路二段靠近壽山巖觀音寺路段時如遇壅塞或車流量大，請駕駛人改走至萬壽路二段309巷(或國園街)左轉再右轉東萬壽路往南桃園區方向行駛；萬壽路二段往迴龍方向至東萬壽路口時，屆時將用交通錐調撥專用車道實施交通管制，欲往壽山巖遊客請走內側車道，往迴龍方向駕駛人請走外側車道，以引導駕駛人行走方向，避免塞車。



龜山警分局建議民眾，於春節期間前往壽山巖觀音寺遊客，盡量能以騎乘機車方式或搭乘大眾運輸公車前往，可發揮機動性大幅縮減塞車等待時間，有助於自身行程安排。春節期間場面盛大、人車眾多，交通壅塞情形勢必無可避免，請遊客配合警方交通疏導動線行駛。