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200人聽陳明通唱台語歌　高嘉瑜笑翻：直播粉絲數創新低了啦

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▲▼陸委會主委陳明通和台北市議員高嘉瑜直播。（圖／陸委會臉書）

▲陸委會主委陳明通和台北市議員高嘉瑜直播，陳明通教大家用台語說論語。（圖／陸委會臉書）

記者陳政錄／台北報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜今天下午與大陸委員會主委陳明通開直播，一向在網路上擁有不錯聲量的高嘉瑜，遇到老師陳明通頻繁「落台語」還大展歌喉，好氣又好笑，直呼自己直播觀看人數常常破千，「老師你唱歌的時候就創新低了啦」。

趕搭近期行政院力推善用社交軟體，與民眾拉近距離的風潮，陸委會搭上首批「直播列車」，邀請陳明通任教台大國發所時的學生高嘉瑜上直播，在宣導防疫非洲豬瘟的重要性後，陳明通再次扮演起「阿通師」，拿出陸委會編撰的《雅音四書集粹》有聲書教台語。

對於高嘉瑜在直播中幾次提問李明哲案、九二共識爭議、大陸推進統一等嚴肅議題，陳明通彷彿對兩岸文化交流更有興趣，拿出準備好的《雅音四書集粹》有聲書和道具，教高嘉瑜怎麼用承襲古中原文化的「河洛語」念《論語》。

▲▼陸委會主委陳明通和議員高嘉瑜直播。（圖／陸委會臉書）

▲陸委會主委陳明通和議員高嘉瑜直播中大啖美食。（圖／高嘉瑜臉書）

陳明通表示，台灣人慣稱中原古漢語為河洛語，而台語是保留最多古漢語用法的語言。因此他不斷在直播中強調台灣保留中原文化的正統性和重要性，更用高唱「身騎白馬」等和念「將進酒詩詞」，並邀高嘉瑜一起「落台語」。

直播過程中，師生同框互動相當熱絡，高嘉瑜還調侃老師過去曾吐槽她是靠「豬哥票」勝選，如今連任佐證自己是靠實力，陳明通苦笑回應「沒想到妳記得這麼清楚」。但提到未來是否參選立委，高嘉瑜自爆「民進黨好像對我不是很喜歡」，並稱自己沒有派系支持，暗示老師幫忙，陳明通趕緊稱自己不宜介入選舉。

陳明通也提到，拜會高雄市長韓國瑜和台南市長黃偉哲等人後，自己跟台北市長柯文哲是很好的朋友，年後陸委會也會有拜訪台北市、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕的計畫，與地方交流對兩岸關係的看法。

最後兩人在直播中以防疫非洲豬瘟、雅音四書集粹等主題向網友提問抽獎，高嘉瑜還建議「桃李滿天下」的陳明通將自己的學生桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等都找一輪來上直播，陳明通則準備茶點、雞排、麵線糊等讓高嘉瑜「邊吃邊直播」，讓吃不停的高嘉瑜意外成為網友關注的另一個亮點。

最近，台灣政治圈「網紅化」，目的就是要拉進和民眾的距離、接地氣，因此陸委會找來高人氣的高嘉瑜一起合作，獻出直播處女秀，在陸委會臉書和高嘉瑜臉書同時播出，兩邊觀看人數各自維持在150到250人左右，從下午3點30分開始到4點20分結束。

▼面對老師頻頻落台語還大展歌喉，學生高嘉瑜笑稱自己的粉絲都跑光了。（圖／陸委會臉書）

▲▼陸委會主委陳明通和議員高嘉瑜直播。（圖／陸委會臉書）

▲陳明通和高嘉瑜直播。（圖／高嘉瑜臉書）

▲陳明通和高嘉瑜直播，高嘉瑜嘴巴幾乎沒停過，成為網友另類的關注焦點。（圖／高嘉瑜臉書）

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關鍵字：陳明通,高嘉瑜,直播,陸委會

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