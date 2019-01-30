陸委會傳禁駐京記者上廣播　國台辦：破壞兩岸關係不用其極

▲陸委會傳出禁止駐京記者上廣播。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

陸委會本月22日舉辦新春記者會，指控陸委會文教處處長楚恆惠，不准陸委會出資、委外製作的廣播節目邀請駐京台媒記者當來賓、上節目，理由是「因為這些記者的意識形態，因為駐京經驗而變得親中」，國台辦發言人馬曉光反批，陸委會、民進黨當局為破壞兩岸關係，已無所不用其極。

媒體指控，陸委會繼促轉會及監察院後，「也變成東廠的附隨組織」，主委陳明通聽後臉色凝重，不斷重申「我們沒有這樣的政策」，會再進一步了解，但陸委會絕不做這樣的事情。

馬曉光指出，我想大家都看到了，相關記者已予以有力詰問和強烈回擊。這件事再次反映出陸委會、民進黨當局在破壞兩岸關係方面已經無所不用其極。

至於總統蔡英文參加海基會舉辦的陸配新春聯歡活動，細數對陸配政策的改進。馬曉光認為，長期以來民進黨及其當局對於大陸配偶的權益施加了很多不合理的甚至是非人道的限制，包括陸配的工作權、居留權乃至於選舉權和被選舉權都遭到了十分不合理的限制。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

馬曉光說，所謂「改進」之說，不知從何而來。如果民進黨當局真想改進，不如立即行動起來，把強加在陸配身上的各種不合理限制盡早撤除。

海基會董事長張小月也釋出善意，表示即使現在兩岸有不同政治立場，但是她認為兩岸文化交流應該要更加頻繁深入，希望未來有機會可以到大陸實地參訪台商子女學校。

馬曉光回應，張小月女士的這番表態，和陸委會、民進黨當局做的事情好像不太搭調。至於說兩會的制度化協商和交往機制，民進黨上台以後已停擺。

他表示，希望海基會方面能夠敦促民進黨當局盡快回到「九二共識」的共同政治基礎上來，以便盡早實現她訪問大陸的心願。