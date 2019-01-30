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帶佩佩豬跟高嘉瑜比萌　陳明通和「港湖女神」開直播　

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▲▼陸委會主委陳明通和民進黨籍台北市議員高嘉瑜直播。（圖／陸委會臉書）

▲陸委會主委陳明通和民進黨籍台北市議員高嘉瑜直播。（圖／陸委會臉書）

記者陳政錄／台北報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜今天下午三點和陸委會主委陳明通直播，開頭高嘉瑜先推銷自己的春節春聯，陳明通則表示，「聽說直播一定要有一個動物」，拿出佩佩豬和台灣黑豬玩偶，宣傳防疫非洲豬瘟的嚴重性。

直播一開始，高嘉瑜先調侃老師，這幾天頻繁出現在新聞版面，拜訪高雄市長韓國瑜後，還去找台南市長黃偉哲「是不是要選總統」，陳明通則馬上回應，為了推動政務，防治非洲豬瘟疫情，他可是一刻不馬虎。

陳明通還拿出「佩佩豬」和台灣黑豬玩偶，強調「聽說現在直播一定要有一個動物」，趁機在高嘉瑜推銷自己的春節春聯後，宣導防治非洲豬瘟的重要性，並表示陸委會日前推出的防治豬瘟廣告，已經有超過160萬的觀看人次。

▲▼陸委會直播預告「當學富五車、施政用心的陳明通主委，遇見古靈精怪、問政認真的高嘉瑜議員，會激盪出什麼樣的智慧火花呢」。（圖／陸委會臉書）

▲陸委會直播預告。（圖／陸委會臉書）

之後陳明通拿出陸委會製作的「雅音四書集粹」 有聲書，該書以河洛漢語朗讀論語四書，他還以台語高唱「愛拚才會贏」，宣導台灣保留大陸中原傳統文化的重要性。

高嘉瑜過去是陳明通在台大國發所的學生，她今天上午搶先在臉書貼出合照預告，直播中兩人將就偏向軟性的生活化議題進行訪談，也開放網友線上提問，在直播中，老師陳明通會「大展歌藝」，讓大家發現他有趣的一面，但如果遇到冷場的化，高嘉瑜已經想好要用「哈哈大笑」來化解尷尬。

▲陳明通和高嘉瑜直播。（圖／高嘉瑜臉書）

▲陳明通和高嘉瑜直播。（圖／高嘉瑜臉書）

陳明通則在日前於陸委會受訪時表示，由於直播安排仍屬於工作時間，因此雖然心態輕鬆，但重點還是會去闡述一些工作理念和看法，譬如非洲豬瘟防疫、兩岸文化的看法，以及交換一些意見。

為了讓政策有效擴散、拉近與民眾的距離，總統蔡英文去年底開始發表「迴廊談話」，行政院亦要求各部會多利用社群平台跟民眾互動。過去風格較嚴肅的陸委會，成為首批「搶頭香」搭上直播列車的行政機關，陳明通與高嘉瑜一個嚴肅、一個活潑的「師生同框」直播處女秀，在開播之前就已經引起話題。

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關鍵字：陸委會,兩岸關係,陳明通,高嘉瑜,直播

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