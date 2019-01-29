性感女主播成絕響！陸祭網路直播新規　禁穿「情趣制服」

▲根據新規，大陸網路女主播未來不能穿得太信感。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸網路瘋直播，捧紅不少素人，打造了網紅經濟，但大量直播低俗內容，也帶來諸多亂象，如色情、涉毒、涉賭等。大陸官方近日對直播標準出手整治，強調主播在直播中不得穿著情趣制服、情趣內衣、透視裝等，也不能將內衣外穿。

綜合陸媒報導，湖北省標準化學會、武漢市軟件行業協會和武漢鬥魚網路科技有限公司28日聯合發布「網路直播平台管理規範」和「網路直播主播管理規範」，這是大陸直播行業發展至今正式推出並實施的首批網路直播團體標準。

▲馮提莫翻唱《學貓叫》，隨著音樂擺出愛心動作。（圖／翻攝自YouTube）

這兩項規範中明確提到直播平台的主播監控、帳號監管、平台巡查等多個方面內容，並對主播著裝要求、准入標準、直播內容等進行規範。「網路直播主播管理規範」特別要求女主播穿著不應過於暴露，主播不得穿著情趣制服、情趣內衣、透視裝等，不得內衣外穿。

此外，女主播也不得穿著包含國家法律法規禁止出現的文字及圖案訊息的服裝等；國家公務員不得在非政務公開活動中穿著相關製服進行直播；直播內容如有未成年人單獨出鏡，需要提前向直播平台進行報備。

「網路直播平台管理規範」則明確了用戶舉報內容，要求直播平台應設置便捷醒目的用戶舉報通道，確保全天候暢通；對於網友舉報的違規帳號，直播平台應在接到舉報後90秒內，對其進行強制禁言、封號等處理。

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