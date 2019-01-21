助弱勢捐500元…遭網酸「一杯紅酒價？」　連勝文：我只帶900出門

▲國民黨中央委員連勝文幫助弱勢捐款。（圖／翻攝自連勝文臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨中央委員連勝文日前受創世基金會邀請，為寒士尾牙募款，當場捐了500元現金，沒想到卻反被網友酸「一杯紅酒價？」引起討論。對此，連勝文澄清，當天只有帶900元出門，也拿400元買了單親媽媽的地瓜，參與了更多的認助，然而不管做什麼事情，這社會都會有人講很難聽的話，「都習慣了。」

連勝文出席立委補選候選人陳炳甫造勢大會，面對日前捐款被網友「嫌太少」，他表示，當時身上只有900元現金出門，沒有帶那麼多錢，於是500元給街上募款的婦女，另外400元則拿去買單親媽媽的地瓜，希望能讓更多人知道這些公益活動。

記者詢問會覺得這事很冤枉嗎？連勝文表示，幫忙別人就不怕被酸，但不管做什麼好事，這個社會總是有人講很難聽的話，他聽在耳裡也就「都習慣了」，只是單純想要讓更多人知道，社會上有很多需要幫助的人。

▲連勝文為國民黨立委候選人陳炳甫站台。（圖／翻攝自陳炳甫臉書）

台北市立委補選進入最後倒數，連勝文為國民黨立委候選人陳炳甫站台，催票發出「陳炳甫得票破5萬就跳水」的祭品文。記者詢問，是否選擇「跳愛河」？陳炳甫笑說對高雄有幫助當然願意；連勝文則說，「我們是台北市（議員），一定要在台北」，如果陳炳甫順利當選，「他要跳，我也會跟著跳。」

連勝文表示，陳炳甫一直是孤軍奮戰，沒有找什麼大咖站台，但他希望用比較特殊的方式，能讓大家知道陳炳甫的決心；另外，外界也好奇連勝文未來是否會參選下一屆立委選舉？連勝文說，先幫朋友選上再說，自己的事情不重要，也沒有這方面的想法。