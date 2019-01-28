平常就為了小孩隱忍！　新秘妻勤奮賺錢「晚上兼職乩童」卻遭夫砍7刀

▲男子在國道上狠砍妻子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

51歲劉姓男子在國道駕駛途中疑與車內妻子發生爭執，竟當2歲兒子面前拿刀刺傷38歲孫姓妻子，導致對方身中7刀跳出車外逃命，摔落在高速公路上。據了解，孫姓妻子白天從事新娘秘書，晚上兼職當乩童，相當努力賺錢，而劉男則因失業，又懷疑對方外遇，所以兩人才會發生爭執。

此外，孫姓女子的女兒表示，兩人是各離再婚，生有一對兒女，父親之前有家暴前科，經常打媽媽，還有通報警察前來處理，但媽媽總是為小孩吞忍。

警方初步調查，老公除了在車內持刀砍妻，造成對方7處刀傷以外，還疑似在車內持鐵條插入妻子背部，但至於車上為何有鐵條，還有完整犯案過程，仍待進一步釐清。另外，根據警方了解，劉男是水泥工，但有段時間沒有工作，而他的妻子則是新娘秘書，晚上兼職當乩童，為了生活相當努力賺錢，但劉男卻不喜歡妻子兼職當乩童，認為會因為這樣接觸許多異性。

對此，附近鄰居表示，夫妻倆才剛搬來兩、三個月，平常很少接觸到他們，白天大門都關著，沒有人也沒有車，晚上才比較有人進去，平常很低調跟鄰居也沒什麼互動。

整起事故的起因，疑似是因為劉男懷疑妻子外遇，因此氣得持刀砍殺對方，而稍早他也自行到旗山分局投案，但一到國道五隊隊部就突然身體不適暈倒，目前警方已停止偵訊經將他送往醫院，其妻則於義大醫院急救中，暫無生命危險。而現場家屬則表示，劉男曾2次中風，不清楚夫妻倆為何會發生口角衝突。

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