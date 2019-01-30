大陸去年17,264人被處「終生禁駕」　酒駕、肇事逃逸多

▲中國去年總計17,264人被依法終生禁駕。（圖／中新社）



大陸中心／綜合報導

大陸公安部30日指出，2018年全中國共有17,264人被依法終生禁駕，其中，飲酒後或者酒醉駕駛發生交通事故，構成犯罪的有5149人，造成交通事故構成犯罪且逃逸的有12,115人。

大陸公安部交通管理局副局長李江平表示，針對上述問題，公安機關將積極會同相關部門，落實整改措施、推動隱患問題全清零、無死角；下一步，全中國公安交管部門將以預防和減少重特大交通事故為首要任務，全面加強隱患問題清理整治，堅決遏制和有效防範各類重特大事故，全力保障民眾生命財產安全。

此外，大陸公安部新聞發言人郭林指出，2018年，在汽車增加2285萬輛、駕駛人增加2255萬人、道路通車里程新增8.6萬公里的情況下，道路交通事故死亡人數同比2017年下降0.9%，一次死亡3人、5人以上事故下降22.9%、14.9%，一次死亡10人以上重大事故發生5起，下降44.4%，再創新低。

郭林也強調，當前春運的大幕已經拉開，遊子將踏上回鄉歸途，要注意出行安全，樹立安全防範意識，培養良好交通習慣，共同打造安全的回家之路，讓每位遊子都能平安回家過上團圓年。

另外，大陸公安交管部門預計，2019年春運將有24.6億人次的客流量通過道路交通出行。