高國華吃薑母鴨酒駕　怨「有股力量讓我不順」判刑4月

▲高國華吃完薑母鴨後酒駕被逮，法院判處4個月有期徒刑。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

記者楊佩琪／台北報導

補教名師高國華日前酒駕被逮，酒測值0.25被依公共危險罪起訴。高國華強調，自己真的是無心之過，不知道吃個薑母鴨，回家休息一下出來找手機，酒精還沒退，還一度聲請提審，遭台北地方法院駁回。法官認為，高國華的酒駕事證明確，判處4個月有期徒刑，得易科12萬元罰金，全案仍可上訴。

2018年12月26日晚間6點多，高國華與友人在新北市永和吃薑母鴨餐敘後返家。根據他的供述，因返家後找不到手機才又出門，先到派出所調閱監視畫面，但離開時，有員警發現渾身酒味的高國華自己開車，於是上前攔查。

一開始進行酒測時，2次都無法測出指數，第3次才有結果，酒測值0.25，高國華向員警要求「讓我再吹一次」，結果還是超標，因此被移送到北檢。高國華強調，薑母鴨有加米酒沒錯，他僅喝了4、5碗，也喝了3瓶無糖綠茶，但對於酒駕一事，他嚴正否認。

被送到地檢署後，高國華一度「聲請提審」，但法官認為，員警並無程序上瑕疵，且高國華強調的無心之過，並非在逮捕程序是否合法的審核範圍內，因此駁回聲請，解送回北檢。

偵訊後，高國華被以5萬元交保候傳，1月8日檢方依公共危險等罪將高國華起訴，並向法院聲請簡易判決。法官認為，高國華酒駕的事證明確，因此將他判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

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