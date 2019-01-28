市民高架上女子開賓士酒駕　醉撞護欄辯與家人吵架釀禍

▲季姓女子酒後駕車，在市民高架道路上發生自撞車禍。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

28日凌晨4時許，北市市民高架近重慶北路匝道口，一輛紅色賓士轎車發生自撞車禍，路過民眾看到後協助報案，轄區警方獲報到場，發現紅色賓士車頭嚴重毀損，車上的43歲季姓女子已自行走下車，便派請交警到場採證，並將季女帶回派出所進行酒測，最後發現李女酒測值高達0.77毫克，被警方當場依公共危險罪送辦。

警方表示，季女28日喝完酒後，自行開著紅色賓士轎車要返家，途經市民高架道路，在靠近重慶北路匝道口時，疑似不勝酒力，車頭突然偏向右側，撞上右側護欄後，再彈往內側車道，轎車車頭全毀，安全氣囊也炸開，民眾路過見狀後協助報案。

警消獲報趕抵現場，發現車上駕駛季女已經自行走下車，經詢問後確認季女並無大礙，救護車及消防車輛才先行歸隊。季女向警方辯稱，當時在車上打電話與家人發生爭執，一不小心才會撞上護欄，但季女身上散發濃濃酒味，讓警方不敢大意。

現場員警派請交通警員到場拍照採證，並請拖吊車將發生事故的車輛拖離現場，季女配合警方查驗身分外，也打電話請親友到場協助處理事故。

事後交警以排除事故現場較重要為由，將肇事的季女與前來協助處理事故的親友，帶回派出所進行酒測，經酒測後，發現季女酒測值高達0.77毫克，當場將她以公共危險罪送辦，警方事後將調閱周遭監視器畫面還原車禍當時情形，並進一步確認車禍發生原因。

▲紅色賓士轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）



▲事故發生後，賓士車車輛碎片散落在車道上。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方到場後，季姓女子忙著打電話請親友到場協助處理車禍。（圖／記者趙永博攝）



▲季姓女子摟著到場協助處理車禍的男性親友，最後被警方送上警車。（圖／記者趙永博攝）

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