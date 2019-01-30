中國會從這次對委制裁中獲利？　耿爽：兩國合作平等互利

▲對於記者的問題，耿爽建議對方向更了解該事件的主管部門詢問。（圖／中國外交部）



大陸中心／綜合報導

美國政府28日宣布制裁委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），迫使該國只能以大幅折扣向中國和印度等買家出售能源商品。關於「中方是否會在此次對委制裁中獲利」的問題，耿爽表示，這個問題比較技術，建議向主管部門詢問，「我可以告訴你的是，中委合作將繼續本著平等互利、合作共贏、共同發展的原則，更好地造福兩國人民。」

據CNBC報導，針對美對委內瑞拉的制裁動作，政治諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的拉美事務主管格萊伊斯塔古（Risa Grais-Targow）表示，此舉將有效削弱該政府（委內瑞拉）的現金流，使該國國營石油公司不得不大幅降低自己的出售價格。

對此，中國外交部發言人耿爽29日指出，中方堅定奉行不干涉別國內政的原則，委內瑞拉的事務必須也只能由委內瑞拉人民自己選擇和決定，反對單邊制裁；歷史經驗證明，外來干涉或制裁只會使局勢更佳複雜，無助於解決實際問題。

在中國外交部例行記者會上，被問到「關於從委內瑞拉購買石油，中方是否會從別國對委制裁中獲利，比如以更低價格從委購買石油？」耿爽回應，「你提的這個問題比較技術，建議你向主管部門詢問，我可以告訴你的是，多年來，中委合作給兩國人民帶來了實實在在的好處；中方將繼續本著平等互利、合作共贏、共同發展的原則，推進同委內瑞拉各領域交流合作，更好地造福兩國人民。」