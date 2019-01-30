美FBI局長：幾乎所有商業間諜案都與中國有關　更令人擔憂

▲瑞伊擔憂中國的反情報威脅。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

就在中美貿易談判的前夕，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）29日在參議院情報委員會的聽證會上表示，中國的反情報威脅比他所想像的更具有挑戰性，近年來，FBI得知的商業間諜案幾乎都與中國有所關聯。

《南華早報》報導，瑞伊29日發表嚴厲措辭，他指出，中國的反情報威脅比他所想到的任何反情報威脅更深層、更多樣化、更令人煩惱，也更具挑戰性、更全面、更讓人關注。他補充，FBI近年來在56個辦事處進行調查，經濟間諜案數量翻倍，且幾乎所有的調查都會回到中國身上。

這些官員將他們對於中國的擔憂，以及對俄羅斯的關注互相結合。美國國家情報總監科茨（Dan Coats）警告，俄羅斯在社群媒體上的影響力，會持續造成美國社會分裂，還有加升種族間的緊張局勢。

29日聽證會上所發布的全球對美威脅報告中，科茨表示，自從1950年代以來，中國與俄羅斯在戰略上更加一致，因此，美國的安全與貿易政策也有所變動，同時尋求與盟國的合作。

▲華為財務長孟晚舟。（圖／CFP）

美國司法部28日宣布，對華為以及兩家子公司提出刑事起訴，罪名共有23項，包括華為避開美國對伊朗的制裁、竊取商業機密、電信詐欺等。華為則否認這些指控。

29日的聽證會也是在美國尋求引渡華為財務長孟晚舟下進行的，她在加拿大獲得保釋，面臨財務詐欺指控。北京當局表示，這些起訴出於政治意圖，是在攻擊與抹黑中國公司。

瑞伊告訴委員會，美國人民開始注意到，中國政府與國營企業以及「表面上是私營的公司」都有著模糊界限。科茨則說，北京打算透過金錢的捐助在聯合國獲得地位，促使聯合國成員默許中國的一些議題，像是人權與台灣等問題。

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