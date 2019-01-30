美「出手」要求引渡孟晚舟　陸駐加使館：加方別為美火中取栗

▲大使館發言人發表談話。（圖／翻攝中國駐加拿大大使館官網截圖）

大陸中心／綜合報導

美國司法部28日正式對華為及財務長孟晚舟提出23項控罪，包括多項詐欺、竊密、違反伊朗制裁條約等。加拿大司法部28日深夜也證實，官方已經接收到美方引渡孟晚舟的要求。對此，中國駐加拿大大使館29日表示「強烈不滿、堅決反對」，「美加兩國濫用他們之間的雙邊引渡條約，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯，我們敦促加方不要為美火中取栗」。

中國駐加拿大大使館發言人指出，「孟晚舟事件不是一起普通的司法案件，而是嚴重的政治事件。美方動用國家力量抹黑和打壓特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄」。

「美加兩國濫用他們之間的雙邊引渡條約，對中國公民無理採取強制措施，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯」。發言人強調，「我們敦促加方認真對待中方嚴正立場，立即釋放孟晚舟女士並切實保障她的合法、正當權益，不要為美火中取栗」。

▲孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

面對美國已正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求，中國外交部發言人耿爽29日也表示，中方已在第一時間分別向美方和加方提出了嚴正交涉，但是對於「美方不顧中方的嚴正交涉，執意向加方提出引渡要求表示強烈不滿和堅決反對」。

他進一步強調，「我們再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令及正式引渡要求，同時敦促加方認真對待中方嚴正立場，立即釋放孟晚舟女士並切實保障她的合法、正當權益，不要為美火中取栗」。