檢驗天弓三型部署進度　蔡英文再提加速飛彈的產量

軍聞社／記者卓以立報導

春節將屆，蔡英文總統29日上午前往臺中慰勉空軍第三戰術戰鬥機聯隊、陸軍砲兵第58指揮部及陸軍步兵302、104旅，勉勵國軍弟兄姐妹，只要能堅定意志，勇於面對挑戰，一定能在軍中找到人生發展方向，並帶給臺灣美好未來。

蔡總統抵達後，分別視導「IDF型機修（維）護作業」、「愛國者防空飛彈裝備」、「警戒任務整備」、「戰備部隊演練暨裝備介紹」、「107-2梯專業軍、士官班步槍實彈射擊」及「軍事訓練役85梯戰術行軍訓練」，並實地瞭解官兵包括寢室、健身房及閱讀室等生活設施，最後並與官兵們會餐及頒發加菜金，感謝他們的辛勞付出。

蔡總統致詞表示，農曆年前，安排了好幾個地方視導行程，不僅要慰勞國軍弟兄姐妹，還有一個含意，就是要驗收我們國防改革的成果。

蔡總統強調，面對已經改變的軍事威脅樣態，總統下令國防部強化本島東部防禦的能量，優先部署防空飛彈，因此先到花蓮，檢驗天弓三型飛彈的布署進度。而災害防救則是國軍平時的重大任務，陸軍五三工兵群曾經跟她一起扛下這樣的任務，所以她到桃園八德，去見見一起奮戰過的戰友。

蔡總統說，在中科院創立50週年的時候，視導中科院系統製造中心，因為加速飛彈的產量，兩年前就要求中科院的任務，不僅去檢查他們的進度，更交付了中科院下個50年的任務，也就是她所堅持、也是國人所期待的「國防自主」。

蔡總統表示，上午她到臺中清泉崗空軍基地，IDF戰機的大本營，我們所推動的高級教練機國造，再過不久也將會在那裡試飛。在到成功嶺之前，她也先至五八砲指部，因為他們幾週前演訓精實表現，獲得了民眾的讚許。「而我為什麼要來成功嶺？原因就是你們。剛剛選擇了簽下志願役，投身軍旅的你們。」

蔡總統指出，在座的年輕弟兄姐妹們，有人是因為對於軍旅生涯的嚮往，也有些人是因為薪水穩定，或者一時找不到人生的方向，而選擇簽下志願役。但她要告訴各位，不論是什麼原因讓你們決定加入國軍，你們都做了一個正確的選擇。

蔡總統要大家看看他們的長官，他們也曾經在如此的條件下，做出了從軍的決定，包括今天在座的王信龍司令，他從軍時家境困難，但只要努力，堅持初衷，從軍可以讓你翻轉人生。

蔡總統進一步表示，從軍可以讓你生活穩定，同時也讓你在穩定中，努力向前，找到未來生涯發展方向的機會。二十年或三十年後，你們會像王司令或者是其他長官一樣，贏得社會的尊敬。

總統指出，做為三軍統帥，她充分瞭解優質的軍人，是戰力的核心。總統更期許，優質的軍人，也要成為社會發展的動能，經過精實的訓練，培養的不僅是有戰鬥力的士兵，也培養出有團隊合作精神、能刻苦耐勞的人才。在軍中，你們將學習到許多的戰術專業，總統也要求國防部，要培育各位日後能應用到社會的第二專長。

蔡總統認為，由民轉軍的時候，確實有一些辛苦的磨合過程。有很多人會不習慣，忍受不了營區的約束和限制，但這正是對於人生的訓練跟考驗，只要堅定意志，勇於面對挑戰，很快地就會超越自我，也很快地，能夠找到人生未來發展的方向。

蔡總統期勉在場的軍士官幹部們，擔負著培訓下一世代國軍的重大使命，是這些年輕人投身軍旅後第一個遇到的老師，總統要求幹部們必須達到三個任務。

第一，務必持續精進訓練方式，以更創新、跟得上時代的方式，來教育訓練新進的弟兄姊妹；第二，在嚴格要求跟訓練的同時，必須要妥善照顧弟兄姊妹的生活。讓他們今天是你們的學生，明天他們是你們的袍澤；第三，把你們對於國軍未來的希望，投射在這些新進的弟兄姊妹身上，你們的人生歷練都能夠給他們一些啟發，協助他們翻轉人生。

蔡總統表示，這些是她今天來到成功嶺的目的，幾年後，或幾十年後，如果我們年輕的弟兄姐妹，能夠在人生的道路上挺胸前進，那臺灣就能夠有美好的未來。而這也是總統做為三軍統帥，所一直堅持的使命。

蔡總統最後祝大家新年快樂，並請部長、總長、司令、以及各級的幹部，好好地培養這些年輕的弟兄姐妹，讓他們找到人生的方向，讓他們明年的新年更為快樂。

包括國家安全會議秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、陸軍司令王信龍及空軍司令張哲平等陪同總統出席是項行程。