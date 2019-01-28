戰場體能消耗影響思緒　四支部衛生營專業救護培養

軍聞社／記者徐振威專訪

「我們以救助每一個戰場傷患的性命為第一原則，」榮獲國軍107年國軍模範團體主官，任職於陸軍四支部衛生營衛生連連長黃瑞廷上尉表示，戰傷救護工作是要讓救護人員熟悉戰場環境，並避免自己遭受到敵武器砲火攻擊，才能救助更多同袍的生命。

黃上尉曾於民國104年接受「國軍戰傷救護師資第一期」，在訓期中聘請許多具有時戰救護經驗的國際教官對他們實施授課，讓他在受訓過程學習到，戰場不僅是單純的實施救護工作，更要針對周遭環境、地形與敵情威脅狀況，做好警戒與隱蔽掩蔽，幫助傷患用最快的速度離開戰區執行後送。

「模擬戰場可能出現的景況，以實戰需求的精神去求真求實訓練，」黃上尉表示，在戰場中對於救護人員最大的挑戰在於距離與體力的考驗，因為在長時間的體能消耗中，頭腦的思緒會因為疲累程度受到影響，所以在救護動作與流程的熟悉度與體能要求，更是每一位救護人員必須具備的專業要求。

黃上尉指出，「衛勤作業模擬訓練場」跟以往訓練最大的差別在於戰傷救護的仿真實況訓練，將救護理論與原則結合，例如在特殊地形中，救護人員更必須注意現場環境中如何避免地形阻礙而影響後送路線與傷患搬運安全等，驗證傷患搶救能力，強化戰場救護能量