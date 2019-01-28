　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力

請按讚支持ETtoday新聞雲

四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者徐振威高雄28日電

為因應實戰訓練需求，今年1月17日國軍結合實戰場景，以「作戰在哪裡、訓練就在哪裡」的模式，實施「聯合反登陸作戰」實彈操演，充分展現國軍保家衛國的決心，而衛勤部隊於戰場的緊急救護能力，更是決定戰場中官兵的戰力維護。位於南臺灣陸軍四支部衛生營中的「衛勤作業模擬訓練場」，就是一所模擬實戰環境，提升衛勤部隊戰場應變能力，有效支援軍事作戰任務遂行的訓練設施。

於去年正式揭牌啟用的「衛勤作業模擬訓練場」，是陸軍四支部衛生營將原「特殊環境救護教室」建置改良為國軍現今第1座專業衛勤訓場，並於場內設置各種戰場救護情境與衛勤設施，可供衛勤部隊實施駐地專精訓練以及各部隊具EMT-1的官兵，藉由模擬實戰環境的場館，實施戰傷模擬訓練，提升戰場應變能力。

於館內的戰傷特殊環境救護訓練中，均採「仿真」方式建置，設有「城鎮巷道救護」、「毒區搶救」、「夜間救護」、及「特殊地形」等訓練場地，以驗證訓員在各種特殊環境中傷患搶救技能，精進戰場救護能力。

四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力。（圖／軍聞社）

在傷患搶救後送方面，區分為「營救護站開設」、「大量傷患急救」、「後送管制站」及「地區醫院後送作業」等，並依檢傷分類、傷患收容、傷情處置等步驟，使訓員熟悉個作業流程；另外，該訓場更規劃為具衛勤編組部隊搶救程序及無衛勤編組部隊的搶救程序區別，以強化衛勤部隊及單位具EMT救護人員戰場傷患搶救技能，進而在戰爭發生時，了解民間醫院徵用程序及後送作法，並與地區醫院無縫接軌，落實救護能量。

陸軍四支部衛生營於平時負責南部地區三軍部隊「預防保健、急救教育、緊急救護及傷患後送」等二級衛勤任務，於戰時對於作戰部隊執行緊急救護、醫療、後送作業等二級衛勤任務，而「衛勤作業模擬訓練場」的建置，更能進一步強化仿真實戰場景，支援戰場戰傷救護工作。

四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力。（圖／軍聞社）

ET快訊
楊雅筑深夜指纏博焱！「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍
中職／彭政閔引退？兄弟與彭政閔30日公布重大訊息
舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜
台北第一家「金礦咖啡」竟倒了！原因曝光全台剩43門市

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

央視大秀7輛東風-26導彈車行軍　曝主管曾用毛巾阻險事蹟

威力僅次核武摧毀敵意志　陸首曝轟-6K投擲「溫壓彈」

擊穿1.2米鋼裝甲板　陸紅箭-9A反坦克導彈外銷東非盧安達

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

張柏芝第三胎真名曝光！　 出生登記「父親欄」讓人傻眼

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

面對敵情威脅　嚴德發：戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

戰場體能消耗影響思緒　四支部衛生營專業救護培養

四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力

「天罡」芯片強力提升5G性能！紐時：美秘密施壓盟國要求圍堵華為

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

黃竣民詳解德國戰車演進　新作獲德前陸軍副總長撰序推薦　

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

三總核磁共振成像檢測脊椎炎　提供準確診斷

WSBL／場均僅休2.75分鐘　林紀妏看好郭佳紋成台電看板球星

日用品巨頭寶僑陷危機　營收發展倒退10年市佔跌剩30%

俏皮「黑黃勇士」腳踏花蕊手揮舞　模樣如拜年般：真是太萌了

睪丸癌上身超靜默！29歲男「子孫蛋囊」暴腫　醫：2顆不對稱很危險

馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

亞足賽／大迫勇也梅開二度　日本3球完封伊朗闖冠軍戰

重要節日安全維護起動　南警同步視訊無時差　黃偉哲：態度和緩執法堅定

王彩樺曝右眼白內障需手術　術前記得先做這5件事

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

重要節日安全維護首日　善警威力展示維護治安決心

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

軍武熱門新聞

美攜手盟國　圍堵華為參與5G計..

美正研製「超級砲」瞄準南海目標

戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

解放軍第8艘055艦首裝電磁炮..

四支部衛生營專業救護培養

遼寧艦海試一周後返回大連

中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

傳國防部斥資124億升級雲峰飛..

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

傳對岸請託刷新「反攻大陸」標語

四支部「衛勤作業模擬訓練場」

美3航母常駐！500機隨時可攻..

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印..

更多熱門

相關新聞

四支部衛生營專業救護培養

「我們以救助每一個戰場傷患的性命為第一原則，」榮獲國軍107年國軍模範團體主官，任職於陸軍四支部衛生營衛生連連長黃瑞廷上尉表示，戰傷救護工作是要讓救護人員熟悉戰場環境，並避免自己遭受到敵武器砲火攻擊，才能救助更多同袍的生命。

黃竣民新作詳解德國戰車演進

三總核磁共振成像檢測脊椎炎

陸軍招募影片紀實樂隊日常訓練

蔡英文：中科院加速量產雄三飛彈

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝光

即／世界DJ冠軍出爐！DJ Afro嗨炸

台北第一家「金鑛咖啡」竟倒了！

女友同居10天就墜樓！毒郵差滿臉抓痕

BTS柾國買5千萬豪宅「一次付清」

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！

全台8間必拜財神廟懶人包

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

更多

最夯影音

更多

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面