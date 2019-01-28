四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力

軍聞社／記者徐振威高雄28日電

為因應實戰訓練需求，今年1月17日國軍結合實戰場景，以「作戰在哪裡、訓練就在哪裡」的模式，實施「聯合反登陸作戰」實彈操演，充分展現國軍保家衛國的決心，而衛勤部隊於戰場的緊急救護能力，更是決定戰場中官兵的戰力維護。位於南臺灣陸軍四支部衛生營中的「衛勤作業模擬訓練場」，就是一所模擬實戰環境，提升衛勤部隊戰場應變能力，有效支援軍事作戰任務遂行的訓練設施。

於去年正式揭牌啟用的「衛勤作業模擬訓練場」，是陸軍四支部衛生營將原「特殊環境救護教室」建置改良為國軍現今第1座專業衛勤訓場，並於場內設置各種戰場救護情境與衛勤設施，可供衛勤部隊實施駐地專精訓練以及各部隊具EMT-1的官兵，藉由模擬實戰環境的場館，實施戰傷模擬訓練，提升戰場應變能力。

於館內的戰傷特殊環境救護訓練中，均採「仿真」方式建置，設有「城鎮巷道救護」、「毒區搶救」、「夜間救護」、及「特殊地形」等訓練場地，以驗證訓員在各種特殊環境中傷患搶救技能，精進戰場救護能力。

在傷患搶救後送方面，區分為「營救護站開設」、「大量傷患急救」、「後送管制站」及「地區醫院後送作業」等，並依檢傷分類、傷患收容、傷情處置等步驟，使訓員熟悉個作業流程；另外，該訓場更規劃為具衛勤編組部隊搶救程序及無衛勤編組部隊的搶救程序區別，以強化衛勤部隊及單位具EMT救護人員戰場傷患搶救技能，進而在戰爭發生時，了解民間醫院徵用程序及後送作法，並與地區醫院無縫接軌，落實救護能量。

陸軍四支部衛生營於平時負責南部地區三軍部隊「預防保健、急救教育、緊急救護及傷患後送」等二級衛勤任務，於戰時對於作戰部隊執行緊急救護、醫療、後送作業等二級衛勤任務，而「衛勤作業模擬訓練場」的建置，更能進一步強化仿真實戰場景，支援戰場戰傷救護工作。