面對敵情威脅　嚴德發：戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

軍聞社／記者周力行臺北28日電

國防部長嚴德發28日主持108年春節記者聯誼餐會致詞時表示，國軍將繼續戮力推動各項國防整備與建軍規劃工作，確保任務達成，展現自我防衛決心與能力。

為感謝媒體記者長年採訪報導國防軍事新聞的辛勞，國防部今晚邀集國內外媒體記者餐敘，嚴部長偕同軍研會會長姚琢奇，以及包含參謀總長李喜明上將、副部長沈一鳴上將及張冠群上將在內的國軍各級重要幹部出席。

「因為各位的鼓勵與鞭策，協助國軍不斷精進與成長。」嚴部長首先感謝媒體朋友們對國軍的支持；他指出，過去一年，國軍除戮力戰訓本務外，面對2月6日花蓮地震、8月23日中南部超大豪雨等天然災害，國軍與民眾在一起，做到了「民眾的需要在哪裡，國軍就支援到哪裡」，讓國人深刻感受到政府及國軍對災害防救的重視與用心。

嚴部長進一步指出，當前區域局勢正快速改變，面對國際戰略新的形勢與敵情威脅，唯有堅實的戰力，才是維護國家安全，確保民眾福祉的鐵律，也是國軍最重要的使命；部長提及蔡總統前往陸軍花東防衛指揮部戰車營慰勉致詞時，特別以「三個堅定」期許全體官兵，政府會「堅定守護國家主權及安全」、「堅定維護民主自由的生活方式」、並「堅定往壯大臺灣的方向前進」，讓中華民國在變局中求穩、應變和進步，這三個堅定，背後的關鍵就是全心守護國家安全的國軍弟兄姐妹們。

嚴部長表示，蔡總統日前出席國防部108年新春餐會時也提出「三個不變」任務，包括「國軍守護每一寸國土的決心不變」、「國軍強化戰力的努力不變」及「走向國防自主的決心不變」，針對三軍統帥的期許及國人的付託，部長保證，全體官兵一定全力以赴，勇於肩負各項任務與迎接挑戰。

嚴部長進一步表示，捍衛中華民國的永續發展，維持臺海和平以及區域穩定，是全體國軍官兵共同努力的核心價值，而國軍強化戰訓任務首重「帶著敵情練兵」，他上任以後，奉總統指示以迅速提升戰力為首要工作，要求各部隊必須以「超敵勝敵」為目標，秉持「仗在哪裡打，就在哪裡訓練」的原則，依「戰力防護」、「濱海決勝」及「灘岸殲敵」作戰指導，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，達到「防衛固守，重層嚇阻」的戰略目標。

嚴部長指出，國防部在元月份辦理「春節加強戰備媒體參訪」，期間分別安排空軍新竹基地、第五作戰區、海軍海上戰術偵搜大隊，見證官兵勤訓精練、捍衛國土安全的決心；尤其，陸軍以第五作戰區指揮部結合年度強化戰訓工作，第1季戰備任務訓練月實施「聯合反登陸作戰」實彈操演及「反擊部隊再戰整備」實兵演練，循序驗證作戰計畫與備戰成效，採實兵、實裝、實彈方式，連續遂行防衛作戰任務整備，朝「仿真實戰」方向訓練，目的就是深化國軍志願役部隊戰訓強度，建立可恃戰力。

嚴部長說，當時天候狀況不佳，媒體朋友辛苦為國軍展現勤訓精練真實的一面，透過翔實的報導，讓國人了解官兵不畏惡劣天侯，堅守崗位，使民眾能夠安心歡度春節，對此，嚴部長對記者朋友們採訪的辛勞，表達敬意。

此外，嚴部長表示，國軍在蔡總統的領導下，陸續完成「優化官兵照顧」、「精進募兵成效」、「強化人才培育」等各項照顧官兵有感措施，精實部隊戰力；為了吸引優秀青年從軍報國，更積極走入校園與128所大專院校簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC）合作協議，及272所高中職設立「國防培育班」，未來將持續推動招募留營配套措施；107年底，國軍編現比已達82.86%，超越去年度81%的目標，顯見志願役人力呈穩定成長趨勢，朝明年底達到90%的目標繼續努力。

嚴部長以他視導馬祖防務所見為例，他看到南竿守備大隊混砲連下士預財士林彥妤、無線電話務兵孫文玲上兵，除自己的編制專長外，也能操作105、155榴砲、240砲，展現一專多能的優異成效，部長也特別在年度招募工作檢討會時，以林彥妤、孫文玲為例，期許全軍志願役官兵不分職務，都能在至少4年的役期內，擁有2到3個專長，更勉勵國軍幹部，在質量並重原則下，招募所需人力，這就是國軍募兵制的特點所在。

嚴部長強調，為使人才能長留久用，鼓勵官兵留營，國防部推動多項配套措施，去年已呈報行政院爭取「士官督導長加給」、「空勤勤務加給調整」、「消防人員勤務加給」及「戰鬥部隊勤務加給調整」，並持續向行政院爭取，核發陸軍、海軍及憲兵特勤隊支領戰鬥部隊加給等措施，提升招募及留營誘因。

同時，在照顧官兵生活方面，推動「服裝供售站」設置，由官兵自行運用配發額度選購所需服裝，以取代傳統「定期、定項、定量」的撥補制度，提升服裝供補效率。

此外，改善官兵居住環境，積極執行國軍營區老舊營舍整建的「興安專案」，以「營舍外型標準化、室內空間模矩化」為新一代營舍藍圖，除增加官兵寢室空間外，並將系統化傢俱納入整建規劃，營造溫馨住用情境。其中湖口裝甲兵基地及空軍新竹基地等2案，將於今年完工；另外，戰鬥個裝8萬套也將在今年全部撥補完畢，提供官兵優質的生活環境與精良裝備，大幅強化官兵戰力，這些也是總統主動關心國軍官兵生活照顧的美意。

最後，嚴部長強調，國防部在既有的基礎上，戮力推動各項國防整備與建軍規劃工作，確保建軍備戰任務之達成，展現自我防衛決心與能力，未來請媒體先進持續給予支持及指教，作為國軍精實戰力的來源。