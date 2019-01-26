擅闖原始部落還教族人用GPS　美傳教士面臨「種族屠殺罪」

▲坎貝爾擅自踏入原始部落。（圖／翻攝自臉書／Universal Life Church Monastery）



國際中心／綜合報導

美國傳教士坎貝爾（Steve Campbell）上月在巴西傳教時，闖入亞馬遜州原始部落Hi-Merimã的活動範圍地區，這裡是巴西少數幾個與世隔絕的部落之一，即使沒有直接接觸族人，傳播疾病的可能性也很高。坎貝爾未來恐怕面臨「種族屠殺罪」，當地關注原住民的組織正展開調查。

巴西國家印第安人基金會（Funai）發言人表示，坎貝爾在Hi-Merimã的地區紮營，並入侵一處近期被該部落所廢棄的露營地，「這是一起侵犯人權，以及讓孤立的原住民暴露於死亡風險的案例。」

還不清楚坎貝爾會面臨哪些懲罰，有消息指出，他可能會被依「種族屠殺罪」起訴。根據巴西發行量最大的報紙《聖保羅頁報》，坎貝爾聲稱自己是不小心進到該區，他當時在教導旁邊的Jamamadi部落族人使用GPS設備。

Steve Campbell is accused of exposing an isolated Brazilian tribe to disease. 由 Newshub 發佈於 2019年1月23日 星期三

據了解，坎貝爾多年來一直住在Jamamadi部落，但並未取得官方同意。《路透》報導，外界對於亞馬遜州部落的認識不多，這些族人拒絕往外接觸，甚至部落間會保持敵對關係。

類似的事件並非首例。另一名美國傳教士趙約翰（John Allen Chau）去年11月來到印度北森蒂納爾島，他被島上居民攻擊，最後遭到殺害。國際生存者組織（Survival International）曾批評，隨意踏入陌生領土，很可能會帶來疾病，導致部落滅絕。

有專家表示，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在任命一位傳教士處理原住民事務後，可能使得當地孤立的部落被宗教影響。還有巴西首席檢察官日前呼籲，右派政府必須尊重90萬名原住民的權利。

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