嘲諷原住民長老遭圍剿　高中生：有人嗆我們是白垃圾、滾回歐洲

▲原住民被一群高中生包圍。(圖/翻攝自YouTube/KC NOLAND)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

美國肯塔基州科文頓天主教中學白人高中生包圍原住民長老菲立普,大喊「蓋牆!」的影片在網路上影引起轟動,輿論排山倒海,連校方及所屬教會也出面道歉。影片中的學生頭戴川普「讓美國再次偉大」為了自清,20日公開另一版本的真相,聲稱影片內容遭到曲解,自己對菲立普並無任何嘲弄之意,而且身旁的黑人抗議民眾辱罵他們是「白色垃圾」,要他們滾回歐洲,各執一詞事件彷彿羅生門。

據《今日美國》報導,事發在美國華盛頓林肯紀念堂,這裡也是1963年美國黑人民權運動家金恩博士發表著名演說《我有一個夢》的地點,就算呼籲種族平等,56年後種族衝突依舊血淋淋上演著。

Ask Nick Sandmann’s PR team what this video looks like. How can they explain away this cruel and despicable taunting of a Native American elder who fought in the Vietnam War when Trump stayed at home with his fake bone spurs with two fake doctors’ notes. pic.twitter.com/t0uDqbQQq8