參選立委　李偉華：改造新台灣　打拼宜蘭新經濟

▲▼又有人表態參加國民黨宜蘭立委初選，宜蘭藍天志工團團長李偉華，29日以「打拼宜蘭新經濟」口號，作為要投入戰局宣言。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨宜蘭立委初選，前縣長呂國華、宜蘭縣議員黃定和等人表態參選外，打著中國政法大學法學博士學歷的宜蘭藍天志工團團長李偉華，29日以「打拼宜蘭新經濟」口號，作為要投入戰局宣言。





58歲李偉華，中國政法大學法學博士，年輕時在宜蘭求學後，到外地打拼，10多年前返鄉從事建築、餐廳業等，是中國國民黨第19、20屆黨代表及中央委員，目前是宜蘭藍天志工團團長。



首次要選立委的李偉華說：「經濟最重要！「經濟不好，人民就痛苦！」他過去都在商界，藍天志工團團長是他從政開始，過去在訪視弱勢團體時發現宜蘭有太多經濟弱勢族群，成為他參選立委動力。



李偉華強調，他過去有企業經營的經驗，有助解決宜蘭當前的困境，而過去經商數十年，全台各地都有熟識的友人，這些人脈，有助於他獲得其他立委協助法案推動。



李偉華認為，「不要再讓宜蘭在地人不敢在假日出門」宜蘭近年來假日塞車嚴重，未替宜蘭帶來很大的經濟利益，宜蘭未來要慎選發展項目，讓外地遊客增加在宜蘭的消費，而非帶來垃圾或增加交通阻塞，破壞在地居民的生活。因為到宜蘭旅遊的人增加，但宜蘭真正稅收並未提升，僅少數名店受惠，一般民眾、中小企業並未平均受惠，未來若有機會當選立委，會協助縣府一同改善。