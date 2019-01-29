面對軍事威脅　蔡英文下令：優先部署防空飛彈

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台中報導

總統蔡英文29日赴台中慰勉空軍第三戰術戰鬥機聯隊、陸軍砲兵第58指揮部及陸軍步兵302、104旅。蔡英文致詞時表示，面對已經改變的軍事威脅樣態，國防部需強化本島東部防禦的能量，優先布署防空飛彈。

蔡英文指出，為檢驗天弓三型飛彈的布署進度，她先到花蓮；而災害防救也是國軍平時的重大任務，所以之後到桃園八德。另外，日前中科院創立50週年，她也去視導它的系統製造中心，因為加速飛彈的產量，就是她兩年前就要求中科院的任務，而未來50年的任務就是國防自主。今天則到了台中清泉崗空軍基地，因為那是IDF戰機的大本營，她所推動的高級教練機國造，再過不久也將會在那裡試飛。

蔡英文說，到成功嶺之前，先到了五八砲指部，因為他們幾週前演訓精實表現，獲得了民眾的讚許。而今來到成功嶺。就是為了剛剛選擇了簽下志願役，投身軍旅的大家，「我知道在座的年輕弟兄姐妹們，有人是因為對於軍旅生涯的嚮往，也有些人是因為薪水穩定，或者一時找不到人生的方向，而選擇簽下志願役。但我要告訴各位，不論是什麼原因讓你們決定加入國軍，你們都做了一個正確的選擇。」

蔡英文強調，做為三軍統帥，她充分瞭解，優質的軍人，是戰力的核心，更期許優質的軍人，也要成為社會發展的動能。經過精實的訓練，培養的不僅是有戰鬥力的士兵，也培養出有團隊合作精神、能刻苦耐勞的人才，所以她也要求國防部，要培育各位日後能應用到社會的第二專長。

蔡英文表示，由民轉軍的時候，確實有一些辛苦的磨合過程。有很多人會不習慣，忍受不了營區的約束跟限制，但這正是對於人生的訓練跟考驗，只要堅定意志，勇於面對挑戰，很快地你就會超越自我，也很快地，能夠找到人生未來發展的方向。

面對在場的軍士官幹部們，蔡英文交付三個任務，第一，務必持續精進訓練方式，以更創新、跟得上時代的方式，來教育訓練新進的弟兄姊妹；第二，在嚴格要求跟訓練的同時，必須要妥善照顧弟兄姊妹的生活。讓他們今天是你們的學生，明天他們是你們的袍澤；第三，把你們對於國軍未來的希望，投射在這些新進的弟兄姊妹身上，你們的人生歷練都能夠給他們一些啟發，協助他們翻轉人生。

蔡英文說，這就是她今天來到成功嶺的目的，希望未來年輕的弟兄姊妹，能夠在人生的道路上挺胸前進，那台灣就能夠有美好的未來，「而這也是我做為三軍統帥所一直堅持的使命。」