白衣男「搖滾區笑看2女鬥毆」　5秒後一計「碎蛋拳重擊」...看盡人生

網搜小組／綜合報導

許多民眾都喜歡看熱鬧，但還是不要太鬆懈才好，畢竟還是有一定的風險。臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」昨日就轉貼出一支國外的影片，只見片中有一群人正圍觀2女鬥毆，沒想到打到激烈之處，站在搖滾區的白衣男子竟被一計拳頭重擊，痛到當場無法站直，網友們看了也都紛紛替他默哀。

「這94人生...」粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」轉貼的一支影片，讓網友表示「隔著螢幕都蛋疼」。只見影片中友一票圍觀者正在看2名短袖女打架，2人互相毆打、扯頭髮，打到激動之處還摔入人群。這時其中一名女子用力出拳，準備要打向另一名女子，但是拳頭不長眼，直接狠狠地打在一旁白衣男的下體上，讓他當場痛到彎下腰逃到一旁，無法好好站直。

▲ 男子圍觀到一半，蛋蛋遭到重擊 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

眾多男網友隔著螢幕也感受到一股「蛋蛋的哀傷」，紛紛替片中生不如死的男子默哀，還有人表示看完後「手就不自覺地保護下體」。

其他人則表示，「發現爆蛋拳了」、「再看熱鬧沒關係啊」、「我要證明我不是打假拳」、「音樂好魔性」、「多麼痛的領悟」、「圍觀有風險，圍觀前請詳閱公開說明書」、「女的中好幾拳沒倒，男的一拳就倒了」、「人生就是如此啊」。

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