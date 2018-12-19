　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

婚禮賓客酒醉肚子餓　暴怒丟盤扔椅再倒地大睡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube用戶Food Passion，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

來自印度北部旁遮普邦（Punjab）的一對新人於去年11月舉辦婚禮，原本是件喜事，但在宴客結束後卻發生鬥毆事件，用餐完畢的客人們因喝酒醉，紛紛拿起椅子和盤子互扔，場面混亂。據報導，這場婚禮提供酒類無限暢飲，但食物卻供應不足，才導致這起暴力事件發生。

據《每日郵報》報導，這場婚禮是在旁遮普邦最大城市盧迪亞納（Ludhiana）舉辦，主辦方提供酒精飲料無限暢飲，卻宣布食物已供應完畢，導致許多喝醉的賓客暴怒，開始亂丟東西且互相鬥毆。

▲▼印度一場婚禮因賓客吃不飽，發生鬥毆事件，示意圖與本文無關。（圖／達志示意圖）

▲印度一場婚禮因賓客吃不飽，發生鬥毆事件，示意圖與本文無關。（圖／達志示意圖）

影片中可以看到，有民眾拿起2個紅色的大托盤向空中丟擲，更有許多人直接舉起椅子互丟。其中一名男子擔心孩子遭受波及而緊抓不放，並且急忙拉著孩子逃離現場，還有一名婦女舉起雙手，試圖逃離鬥毆區域，場面相當失控。

影片的最後似乎是鬥毆事件告一段落，可以看到桌面充滿食物殘渣及破碎餐盤，而地面也有滿滿的垃圾，現場滿目瘡痍，甚至有許多喝醉的人直接躺在地上，猶如屍體一般一動也不動。現場民眾表示，因為酒類無限暢飲，加上食物供應不足才導致這場混亂事件。

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：婚禮,鬥毆,印度,旁遮普邦,Punjab

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞士少女峰求婚　正妹女警甜嫁消防員「瞄子搭鵲橋」

人妻「偷吃小王」殺夫後殘忍燒屍　重回現場遭鄉民暴打

最強控制狂新娘！賓客「按體重穿搭」　胖子只能當黑衣人躲角落

阿嬌登記結婚了！　正式成台灣媳「夢幻註冊場地」眺無敵海景

6個伴娘超正！腿長顏值高掀暴動　禮車曝光...超跑迷跪求地點

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我單身！

馬尾妹鼻涕兩大管！網美照「秒壞掉」媽媽超崩潰　網：留到婚禮上

影／小牛富少第100天求婚！混血妹「1句話羞辱」　他砸場哀求：我有錢快來

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

就是紅！「全球最辣阿嬤」 祝大家聖誕快樂！

川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準

國家出事都怪移民　方濟各：種族主義者破壞了真正的民主

巴西警察受毒販賄賂　53人被捕占同部隊1成警力

「撞火槍托」殺傷力太猛！美國正式簽署禁令　槍主爆氣：違憲

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

國際熱門新聞

美主播：川普可能辭職換子女無罪

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

泳池內看妹自撸！他忘記背後全透..

即／川普計畫全面自敘利亞撤軍！

Fed再升息1碼！美股道瓊重挫..

全球最辣阿嬤 祝大家聖誕快樂..

川普氣炸！Fed再升息1碼今年..

變態男女殺人做成餡餅　拿去路邊..

富豪殺光全家再自盡留女兒繼承家..

五角大廈：已啟動從敘利亞撤軍程..

東海現幽靈船　設備高級卻不見人..

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

撞火槍托殺傷強　美國正式簽署禁..

2車迎頭猛撞「對半削」鮮血漫馬..

更多熱門

相關新聞

強烈氣旋風暴讓「魚從天降」村民樂

下與並不稀奇，但下「魚」就真的很奇怪了！印度南部小村落日前就發生一起超罕見的降雨，因為氣旋風暴帶來降雨，但除了雨水，竟然還有超多條魚兒「從天而降」，村民開心撿起地上的魚帶回家享用，還把這段影片po上網，引來許多討論。

印度電信業要求政府禁用陸企電信設備

控制狂新娘要賓客按體重穿搭：別穿得像垃圾

保守國突破傳統　2018為女性之年

台印簽訂新BIA　保障雙方貿易往來

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面