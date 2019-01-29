國道殺妻／狠夫深夜轉院　妻血胸：10cm鐵條不是丈夫插的

地方中心／高雄報導

國道十號燕巢交流道28日發生丈夫持刀砍殺妻子的案件，妻子背上插了10cm長的鐵條，負傷跳車求生，但丈夫竟然還倒車衝撞要置她於死地，目前還在加護病房觀察；而丈夫前一天在偵訊時突然昏厥，家屬懷疑是第3次中風，因為病例都在榮總所以要求在深夜轉院，仍由警方戒護觀察中。

警方調查，51歲的劉男與38歲孫女先前各自有過一段婚姻，在離異後2人才交往、結婚，但近年來劉男失業，靠著妻子白天擔任新娘秘書、晚上兼職當乩童扛家計；由於夫妻倆年齡差距相當大，再加上劉男又極易吃醋，不滿妻子因工作必須頻繁接觸異性，懷疑她可能因此外遇，夫妻倆為此時常爆發衝突。

▼妻子躲在護欄旁求生。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▼國道砍妻狂夫轉院治療。（圖／記者吳奕靖翻攝）



28日上午10時許，劉男開著休旅車載妻子與2歲的兒子沿著國道十號往東行駛，但夫妻倆卻在車內爆發爭吵，劉憤而持刀朝著妻子狂砍7刀，還有一條10cm長的鐵條插入妻子背後；孫女挨刀後滿是鮮血，不顧自己還在國道上，嚇得急忙打開車門跳車逃命。

警方調閱監視畫面後，看到劉男見到妻子下車逃生後還猛力倒車將妻子撞倒，撞了一下未置於死地後，又換檔往前行後，企圖再次倒車衝撞，孫女未保命強忍傷痛爬起身子，慌亂跳進一旁護欄內，警方經勘驗轎車後方確定有衝撞的痕跡。

員警詢問時孫女，她供稱丈夫確實有倒車，但不確定自己有沒有被撞倒，當時狀況混亂無法確定，但鐵條並不是丈夫插的，當時丈夫沒有拿鐵條攻擊她，警方研判可能是孫女跳車時或被撞時不慎插入，詳細將等劉男製作完筆錄後以釐清案情。

▼車內血跡斑斑，警方查扣丈夫行兇用的鐵條。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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