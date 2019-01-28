國道殺妻／背插鐵條逃生！狠夫2度倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

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國道發狂砍妻！51歲的劉姓男子28日上午駕車行經國道十號，但途中卻因故與妻子爆發爭吵，失控狂砍孫姓妻子（38歲）7刀，還抄起10cm長的鐵條插入孫女背後；警方調閱監視器畫面發現，孫女挨刀後負傷跳車逃逸，但卻遭到劉男倒車撞倒，劉眼見這一下撞的力道不夠大，還往前駛了一小段企圖再撞，所幸孫女忍痛躲進一旁護欄裡，才未再被撞傷。

▲孫女挨刀後負傷跳車逃生，跌落在國道路肩待援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，劉男與孫女先前各自有過一段婚姻，在離異後2人才交往、結婚，但近年來劉男失業，靠著妻子白天擔任新娘秘書、晚上兼職當乩童扛家計；由於夫妻倆年齡差距相當大，再加上劉男又極易吃醋，不滿妻子因工作必須頻繁接觸異性，懷疑她可能因此外遇，夫妻倆為此時常爆發衝突。

28日上午10時許，劉男開著休旅車載妻子與2歲的兒子沿著國道十號往東行駛，但夫妻倆卻在車內爆發爭吵，劉憤而持刀朝著妻子狂砍，還掏出長約10cm的鐵條猛力灌入妻子背後；孫女挨刀後滿是鮮血，不顧自己還在國道上，嚇得急忙打開車門跳車逃命。

▲劉男當著2歲兒子的面狂砍妻子，車內血跡斑斑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調閱國道燕巢交流道入口處的監視器畫面，發現孫女背上插著鐵條跳車，場面相當驚悚，且劉男在見到妻子逃逸後並未下車察看，還猛力倒車將妻子撞倒，眼見這一下並未致她於死地，換檔向前行了一小段後，企圖再次倒車衝撞；負傷的孫女倒地後眼見丈夫準備2度衝撞，強忍身體痛苦爬起，慌亂跳進一旁護欄中，這才躲過一劫。

事後孫女被送往醫院搶救，經初步檢傷，發現其胸口、左肩、右前臂、左手指、右手虎口處共有7處刀傷，且鐵條還沒入後背，需要動刀取出，所幸經治療後暫無生命危險。

另一方面，砍人行兇的莽夫劉男雖然自行投案，但偵訊到一半卻在國道警察辦公室內昏厥，疑似是三度中風；警方不敢大意，只得暫停訊問緊急將其送往醫院治療，詳細案情還有待更進一步調查釐清。

▲劉男在偵訊中突然昏厥倒地，疑似三度中風被緊急送往醫院治療。（圖／記者吳奕靖翻攝）