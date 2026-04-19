打開除濕機「驚見灰塵地毯」！她10年沒清　消防員嘆：燒起來極快

▲消防員驚見網友家中除濕機的慘況，不禁冷汗直流。（圖／粉專「消防神主牌」授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

本刊日前報導《跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球 消防員：毫無預警》一文，為粉專「消防神主牌」發文提醒清潔除濕機濾網的重要性。他透露，不少網友閱讀文章後分享照片給他，畫面令人心驚膽戰。眼見張張灰塵厚如地毯、連網格都看不見的「驚悚濾網照」，甚至有網友透露用了10年才終於找到濾網在哪裡，讓消防員不禁捏一把冷汗。

該名消防員發文表示，自從前幾天發出除濕機濾網衛教文後，許多人紛紛動手檢查並私訊照片給他。從照片中可見，除濕機內部積塵厚重，灰塵堆疊得像是一層密不透風的灰色地毯，有的濾網網格早已被徹底掩埋，甚至連機體內部的鰭片都塞滿了髒污。

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「這不是我在嚇人，這是真實發生的事。」 消防員指出，曾有網友私訊分享自家除濕機真的發生過起火事故。他進一步解釋這場致命的連鎖反應：當濾網堵住後會導致散熱不良，進而引發馬達過熱。消防員痛心地說，他在火場見過無數次這類慘劇，強調除濕機一旦起火，延燒速度極其驚人。

面對即將到來的梅雨季，消防員連忙呼籲民眾在插電啟動前，務必先花5分鐘執行自救措施，首先應將濾網拆出並以清水沖洗灰塵毛髮，晾乾後再裝回，這小小動作直接決定了除濕機能否正常散熱；此外，必須確認機器周圍保持通風空間，切記不要緊貼牆壁，更不可在上方晾衣服；最後則是出門與睡前務必把插頭拔掉，避免讓機器在無人看顧的情況下持續運作。

消防員最後也拋出靈魂拷問：「你家的除濕機，幾年沒清了？」 提醒民眾在開心除濕、享受乾爽空氣前，務必先清理濾網，別讓除濕機慘變自燃火球。