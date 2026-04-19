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傳產大老超養生！脖子「腫腫的」就醫照出12公分巨瘤藏肌肉層　

▲衛生福利部台中醫院耳鼻喉科醫師鄧政宗。（圖／記者游瓊華攝）

▲董座照鏡子發現脖子兩邊不對稱，就醫檢查後赫然發現，皮下竟藏著一個長達12公分的巨型頸部腫瘤。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名60歲的傳統產業董事長，生活極其自律，不僅不菸不酒、不嚼檳榔，更保持早睡早起、從不應酬的良好習慣，堪稱養生達人。不料，今年初晨間盥洗照鏡子時，意外發現左側頸部出現不明微腫，就醫檢查後赫然發現，皮下竟藏著一個長達12公分的巨型頸部腫瘤。

衛生福利部台中醫院耳鼻喉科醫師鄧政宗指出，該名患者生活作息規律，每晚10點前入睡、清晨6點起床運動，最初因發現頸部兩邊不對稱，先至診所觸診，當時初步判定為6×5公分腫塊；然而轉診至台中醫院進行核磁共振（MRI）深度檢查後，才發現腫塊實際大小竟達12×5公分，且呈現長條狀往肌肉層深處生長。

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令醫療團隊棘手的是，儘管透過鼻咽內視鏡與全身正子攝影反覆搜索，皆未發現任何原發性腫瘤病灶。最終經切片檢查，確診為「轉移性鱗狀細胞癌」。鄧政宗表示，這屬於臨床上的「原發不明癌症」（CUP），約佔頭頸部癌症的5%。

得知罹癌消息，該名董座一時難以接受，不解為何如此養生竟會與癌症沾邊。鄧政宗解釋，癌症病因複雜，雖然抽菸、喝酒、嚼檳榔者罹癌風險高達一般人的40倍，但健康生活者仍有罹病可能。由於該腫瘤往肌肉層內部生長，外觀突起並不顯眼，且身體無任何異狀，所幸患者觀察細心，才得以在腫瘤進一步惡化前發現。

目前醫療團隊已為該患者擬定綜合治療計畫，結合化療、放射線治療及中醫輔助治療。鄧醫師提醒，頭頸部癌症有8成原發點位於口腔部位，民眾若發現頸部出現「無痛性腫塊」且持續增大，或伴隨聲音沙啞、喉頭異物感超過兩週，應立即就醫檢查，切莫因生活養生而掉以輕心。

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