辦護照忽略「照片1細節」　一堆人被退件！過來人：不要僥倖

▲護照。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名協助代辦護照的網友分享，遇到申請人拿超商列印的證件照送件，結果到了外交部領事事務局後，因照片材質是霧面，與申辦護照所需的亮面照片規定不符，當場遭到退件。貼文曝光後，不少網友表示，過去也曾因使用超商列印的照片而被退件，最穩妥的方式還是交給照相館處理。

護照照片要亮面的

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有網友在Threads發文，幫忙代辦護照，當天把相關文件送到外交部領事事務局，承辦人員查看照片，用手一摸後，便直接問「照片是7-ELEVEN ibon印的吧？」接著說明，ibon輸出的照片屬於霧面材質，不符合護照照片需使用亮面的規定，因此無法收件。

原PO因為只是代辦人，身上沒有攜帶照片原始檔，也無法立即補件，只能先把資料先帶回。

貼文一出，網友分享，「若護照剩半年未過期，去辦自然人憑證，線上申辦就可以直接上傳證件照電子檔」、「現在很多地方都有證件照專用機器啊！一次才150元，拍得也很好的說」、「線上先填好資料上傳大頭照，就不用附照片」。

網友建議，最好直接去照相館拍攝，不要有僥倖心態，「去給旅行社代辦，他們表示今年的大頭照只要不是照相館拍的，非常高的機率會被退件，而且耳朵越來越嚴，說要露出，照相館的攝影師會協助耳朵露出，拍的也比較好看，在這裡奉勸大家還是去照相館拍，比較不會浪費時間。標準文件還是不要僥倖」。