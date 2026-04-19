藥錠包裝丟進流理台「能抑菌」？過來人實測讚：真的有用

▲網傳包裝藥錠的鋁箔片丟入流理台的濾網中，能夠有效抑制細菌孳生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近日網路上有種說法流傳，只要將包裝藥錠的鋁箔片丟入流理台的濾網當中，就能有效抑菌，因而在網路上引發討論。貼文曝光以後，立即有內行人解釋原因，同時指稱丟1元硬幣也能得到相同的效果。

流理台不發臭！藥錠鋁箔片成「抑菌神物」

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一名女子在Threads分享，她偶然間得知將包裝藥錠的鋁箔片丟入濾網中，能夠有效抑菌的方式，於是拿起手邊的鋁箔片來嘗試，沒想到結果令她十分驚豔，「這樣用，細菌真的不生長。」

貼文曝光後引起不少討論，許多網友對此流言，「我也試了，真的沒有生物膜了」、「沒錯，我也是如此使用，非常有效。另外，可以把鋁箔片剪長一些，防止倒菜渣時找不到」、「我是丟一坨鋁箔紙，真的差很多。」

▲網傳包裝藥錠的鋁箔片丟入流理台的濾網中，能夠有效抑制細菌孳生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



官方認證有效！產生「金屬離子」防油垢

事實上，類似的方法過去就已在網路上流傳，且有許多民眾實測後認為有效。對此，經濟部標準檢驗局也曾說明，用過的鋁箔紙不要立即丟棄，可以揉成小團丟入排水孔，鋁箔紙團在經過水沖洗時會與排水孔碰撞，產生金屬離子作用，除了能讓排水孔不易沾黏廚餘的油汙外，也有除臭的功能。

加碼1元硬幣！銅離子抑菌 除濕機也適用

此外，也有許多人使用類似的作法，將1元硬幣、鋁箔紙團丟入除濕機的水箱當中。家事達人486先生曾解釋，由於台灣的1元硬幣含有高比例的銅金屬，與水接觸後會釋出微量銅離子，具備抑菌的效果，能夠減緩細菌繁殖的速度，進而減少生物膜與異味產生。