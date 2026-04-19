　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥錠包裝丟進流理台「能抑菌」？過來人實測讚：真的有用

▲▼ 廚房,水槽,水龍頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網傳包裝藥錠的鋁箔片丟入流理台的濾網中，能夠有效抑制細菌孳生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日網路上有種說法流傳，只要將包裝藥錠的鋁箔片丟入流理台的濾網當中，就能有效抑菌，因而在網路上引發討論。貼文曝光以後，立即有內行人解釋原因，同時指稱丟1元硬幣也能得到相同的效果。

流理台不發臭！藥錠鋁箔片成「抑菌神物」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女子在Threads分享，她偶然間得知將包裝藥錠的鋁箔片丟入濾網中，能夠有效抑菌的方式，於是拿起手邊的鋁箔片來嘗試，沒想到結果令她十分驚豔，「這樣用，細菌真的不生長。」

貼文曝光後引起不少討論，許多網友對此流言，「我也試了，真的沒有生物膜了」、「沒錯，我也是如此使用，非常有效。另外，可以把鋁箔片剪長一些，防止倒菜渣時找不到」、「我是丟一坨鋁箔紙，真的差很多。」

▲水槽,火爐,瓦斯爐,油垢,清潔。（圖／翻攝自pixabay）

▲網傳包裝藥錠的鋁箔片丟入流理台的濾網中，能夠有效抑制細菌孳生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

官方認證有效！產生「金屬離子」防油垢

事實上，類似的方法過去就已在網路上流傳，且有許多民眾實測後認為有效。對此，經濟部標準檢驗局也曾說明，用過的鋁箔紙不要立即丟棄，可以揉成小團丟入排水孔，鋁箔紙團在經過水沖洗時會與排水孔碰撞，產生金屬離子作用，除了能讓排水孔不易沾黏廚餘的油汙外，也有除臭的功能。

加碼1元硬幣！銅離子抑菌　除濕機也適用

此外，也有許多人使用類似的作法，將1元硬幣、鋁箔紙團丟入除濕機的水箱當中。家事達人486先生曾解釋，由於台灣的1元硬幣含有高比例的銅金屬，與水接觸後會釋出微量銅離子，具備抑菌的效果，能夠減緩細菌繁殖的速度，進而減少生物膜與異味產生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普指責伊朗違反停火協議！揚言「攻擊境內所有發電廠」
水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫嗆：支援台電被監院糾正
快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后
快訊／大甲媽遶境衝突偵查隊長鼻樑斷！　犯嫌背景曝晚間收押
快訊／台籃驚傳球迷衝入場　聯盟火速公告懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台變色「紅爆雷雨彈」下周2段變天　鄭明典：大片紫特徵出現

藥錠包裝丟進流理台「能抑菌」？過來人實測讚：真的有用

台人出門「愛穿1物」在東京幾乎看不到！在台日人解答：不適合

明回暖最高飆36度　周四起鋒面雨連下3天「雨擴全台」

傳產大老超養生！脖子「腫腫的」就醫照出12公分巨瘤藏肌肉層　

商總揪7大公協會挺惠台措施　觀光署喊話業界：抗拒不當壓力

快訊／2縣市高溫警示　明天上看36度

夜市哪一攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」：成本低回收快

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！網：法律保護誰

中女中教室變蒸籠熱到快中暑！校長遭控沒同理心　校方發聲澄清

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

姑姑抱病姪跪地哭求媽祖　粉紅超跑急回頭為孩子賜福

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

全台變色「紅爆雷雨彈」下周2段變天　鄭明典：大片紫特徵出現

藥錠包裝丟進流理台「能抑菌」？過來人實測讚：真的有用

台人出門「愛穿1物」在東京幾乎看不到！在台日人解答：不適合

明回暖最高飆36度　周四起鋒面雨連下3天「雨擴全台」

傳產大老超養生！脖子「腫腫的」就醫照出12公分巨瘤藏肌肉層　

商總揪7大公協會挺惠台措施　觀光署喊話業界：抗拒不當壓力

快訊／2縣市高溫警示　明天上看36度

夜市哪一攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」：成本低回收快

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！網：法律保護誰

中女中教室變蒸籠熱到快中暑！校長遭控沒同理心　校方發聲澄清

香港金像獎／相隔29年再拿新人獎！　舒淇奪新導演大笑吐心聲：是我太老了

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

全台變色「紅爆雷雨彈」下周2段變天　鄭明典：大片紫特徵出現

黑熊闖仙台市中心！躲草叢14小時才擊斃　距車站僅2公里嚇壞居民

快訊／川普指責伊朗違反停火協議！揚言「攻擊境內所有發電廠」

預售屋賣不動？　台中78案慘銷逾100週

藥錠包裝丟進流理台「能抑菌」？過來人實測讚：真的有用

快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后

快訊／大甲媽遶境衝突偵查隊長鼻樑斷！　嫌背景曝晚間收押

水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫嗆：支援台電被監院糾正

趁劉品言坐月子跑去近視雷射　連晨翔放閃：能把妳看得更清楚

生活熱門新聞

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

全台下3天！　鋒面周四到

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

「最後悔去的日本景點？」4地被點名　旅日達人喊冤

轉職律師快半年！最美檢察官：現在太美好了

台人出門「愛穿1物」在東京幾乎看不到！在台日人解答

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

辦護照忽略「照片1細節」　一堆人被退件

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

大甲媽祖打得亂七八糟！醫：好幾個送急診

更多熱門

關鍵字：

鋁箔抑菌流理台清潔銅離子抑菌家用除臭廚房妙招

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

全台下3天！　鋒面周四到

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面