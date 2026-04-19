週三黑洞日！　4星座「暴雨來了」快避災

▲白羊、巨蟹、天秤、摩羯座將在週三迎來暴雨運勢。（圖／ETtoday資料照）

辰宇力 ☆ 2026.4.19～2026.4.26星象預測與12星座運勢

本週留意因為誤判造成的突發性軍事或安全摩擦，訊息混亂不透明，但應很快降溫，迅速收斂風險。股市、匯率、能源／糧食商品劇烈震盪，突發政策影響市場信心，大型企業或金融機構或許也會出現意外事件。短期混亂，但中長期秩序正在被重新定義。

展望未來7日，白羊先穩住節奏再推進，金牛財務波動，雙子易判斷失準，巨蟹穩中求進，獅子以成果換空間，處女暫緩重大決策，天秤避免過度讓步，天蠍強化應變能力，射手適合短打，摩羯優先穩定根基，水瓶發言影響擴大，雙魚財務波動。

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【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

壓力與責任同時進來。不能再憑直覺做事，就怕每一步都被放大檢視，帶來不必要的困擾。近期或許會有「被卡住」感，適合重建行動邏輯。建議減少衝動決策，優先處理已承諾的事項。

本週開運色：銀白、藍紫

4/19（SUN）：晴 Sunny

4/20（MON）：晴 Sunny

4/21（TUE）：晴 Sunny

4/22（WED）：暴雨 Rainy

4/23（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/24（FRI）：晴 Sunny

4/25（SAT）：晴 Sunny

4/26（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

把能量集中在自我與資源。近期有改變現況的衝動，甚至想轉換跑道，打破原有收入或生活模式。變動性高，財務需保守。適合調整結構，不適合重押單一標的。

本週開運色：粉玫瑰、藍

4/19（SUN）：陰 Cloudy

4/20（MON）：晴 Sunny

4/21（TUE）：晴 Sunny

4/22（WED）：晴 Sunny

4/23（THU）：晴 Sunny

4/24（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/25（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

內在壓力偏高，水星在白羊讓你想很多、講很快，但思緒過快但不易落地，也容易誤判局勢。本週適合觀察與整理，避免想主導局面的挺身而出。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/20（MON）：陰 Cloudy

4/21（TUE）：陰 Cloudy

4/22（WED）：晴 Sunny

4/23（THU）：晴 Sunny

4/24（FRI）：晴 Sunny

4/25（SAT）：晴 Sunny

4/26（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

情緒需求被放大，對安全感、歸屬感的要求顯著提高。但外在環境卻偏向衝突與推進，容易讓你陷入焦躁感。如果願意承擔更多責任，人際關係與資源會自然帶來助益。適合擴展，但要選擇長期價值。

本週開運色：粉玫瑰、藍

4/19（SUN）：晴 Sunny

4/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/22（WED）：暴雨 Rainy

4/23（THU）：陰 Cloudy

4/24（FRI）：晴 Sunny

4/25（SAT）：晴 Sunny

4/26（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

事業壓力陡增。來自上層或制度的限制變多，施展空間受限，若硬碰硬容易自我消耗。建議調整策略，用結果說話，而非正面對抗。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/20（MON）：晴 Sunny

4/21（TUE）：晴 Sunny

4/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/24（FRI）：陰 Cloudy

4/25（SAT）：陰 Cloudy

4/26（SUN）：陰 Cloudy

處女座 Virgo（8/23～9/22）

可以開始思考長期方向與可能遇到的風險。這段時間容易意識到某些過去忽略的問題（財務、合作、責任）。適合重新規劃，但不要急著行動。

本週開運色：藍、藍綠

4/19（SUN）：晴 Sunny

4/20（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/21（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/22（WED）：晴 Sunny

4/23（THU）：晴 Sunny

4/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

合作關係、夥伴關係容易面臨壓力。可能變得互為強勢，進入不穩定狀態，界線很重要。避免過度讓步。

本週開運色：褐、墨綠

4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/20（MON）：晴 Sunny

4/21（TUE）：晴 Sunny

4/22（WED）：暴雨 Rainy

4/23（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/24（FRI）：晴 Sunny

4/25（SAT）：晴 Sunny

4/26（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

工作與日常節奏被打亂。突發事件增加，需要快速應對。這段時間考驗你的調度能力與風險控管。建議優先處理最核心的任務。

本週開運色：暗紅、褐紅

4/19（SUN）：陰 Cloudy

4/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/22（WED）：晴 Sunny

4/23（THU）：晴 Sunny

4/24（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/25（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

創造力與行動力提升，但穩定性不足。就怕一時衝動投入某件事或投資某不熟悉標的，後續卻難以持續。適合短期專案，不適合長期承諾。

本週開運色：天藍、紫

4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/20（MON）：陰 Cloudy

4/21（TUE）：陰 Cloudy

4/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/24（FRI）：晴 Sunny

4/25（SAT）：晴 Sunny

4/26（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

家庭、內在與安全感議題持續浮上檯面。可能需要在工作與家庭之間做取捨。也許需要重新調整根基與先後順序。

本週開運色：綠、黃

4/19（SUN）：晴 Sunny

4/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/22（WED）：暴雨 Rainy

4/23（THU）：陰 Cloudy

4/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

資訊流動很快，人際互動頻繁。冥王星持續帶來轉變，避免過度堅持自我觀點，容易引發爭議，也與親近夥伴爭執。

本週開運色：藍、藍綠

4/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/20（MON）：晴 Sunny

4/21（TUE）：晴 Sunny

4/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/24（FRI）：陰 Cloudy

4/25（SAT）：陰 Cloudy

4/26（SUN）：陰 Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

財務與價值感議題被放大。可能出現收入波動或支出增加。建議重新檢視資源配置，避免情緒性消費或投資。有受矚目的機會。

本週開運色：銀白、藍紫

4/19（SUN）：晴 Sunny

4/20（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/21（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/22（WED）：晴 Sunny

4/23（THU）：晴 Sunny

4/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy