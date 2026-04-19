　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週三黑洞日！　4星座「暴雨來了」快避災

▲▼拜拜,燒香。（圖／ETtoday資料照）

▲白羊、巨蟹、天秤、摩羯座將在週三迎來暴雨運勢。（圖／ETtoday資料照）

辰宇力 ☆ 2026.4.19～2026.4.26星象預測與12星座運勢

本週留意因為誤判造成的突發性軍事或安全摩擦，訊息混亂不透明，但應很快降溫，迅速收斂風險。股市、匯率、能源／糧食商品劇烈震盪，突發政策影響市場信心，大型企業或金融機構或許也會出現意外事件。短期混亂，但中長期秩序正在被重新定義。

展望未來7日，白羊先穩住節奏再推進，金牛財務波動，雙子易判斷失準，巨蟹穩中求進，獅子以成果換空間，處女暫緩重大決策，天秤避免過度讓步，天蠍強化應變能力，射手適合短打，摩羯優先穩定根基，水瓶發言影響擴大，雙魚財務波動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）
壓力與責任同時進來。不能再憑直覺做事，就怕每一步都被放大檢視，帶來不必要的困擾。近期或許會有「被卡住」感，適合重建行動邏輯。建議減少衝動決策，優先處理已承諾的事項。

本週開運色：銀白、藍紫

4/19（SUN）：晴 Sunny
4/20（MON）：晴 Sunny
4/21（TUE）：晴 Sunny
4/22（WED）：暴雨 Rainy
4/23（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/24（FRI）：晴 Sunny
4/25（SAT）：晴 Sunny
4/26（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）
把能量集中在自我與資源。近期有改變現況的衝動，甚至想轉換跑道，打破原有收入或生活模式。變動性高，財務需保守。適合調整結構，不適合重押單一標的。

本週開運色：粉玫瑰、藍

4/19（SUN）：陰 Cloudy
4/20（MON）：晴 Sunny
4/21（TUE）：晴 Sunny
4/22（WED）：晴 Sunny
4/23（THU）：晴 Sunny
4/24（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/25（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙子座 Gemini（5/21～6/21）
內在壓力偏高，水星在白羊讓你想很多、講很快，但思緒過快但不易落地，也容易誤判局勢。本週適合觀察與整理，避免想主導局面的挺身而出。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/20（MON）：陰 Cloudy
4/21（TUE）：陰 Cloudy
4/22（WED）：晴 Sunny
4/23（THU）：晴 Sunny
4/24（FRI）：晴 Sunny
4/25（SAT）：晴 Sunny
4/26（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
情緒需求被放大，對安全感、歸屬感的要求顯著提高。但外在環境卻偏向衝突與推進，容易讓你陷入焦躁感。如果願意承擔更多責任，人際關係與資源會自然帶來助益。適合擴展，但要選擇長期價值。

本週開運色：粉玫瑰、藍

4/19（SUN）：晴 Sunny
4/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/22（WED）：暴雨 Rainy
4/23（THU）：陰 Cloudy
4/24（FRI）：晴 Sunny
4/25（SAT）：晴 Sunny
4/26（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）
事業壓力陡增。來自上層或制度的限制變多，施展空間受限，若硬碰硬容易自我消耗。建議調整策略，用結果說話，而非正面對抗。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/20（MON）：晴 Sunny
4/21（TUE）：晴 Sunny
4/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/24（FRI）：陰 Cloudy
4/25（SAT）：陰 Cloudy
4/26（SUN）：陰 Cloudy

處女座 Virgo（8/23～9/22）
可以開始思考長期方向與可能遇到的風險。這段時間容易意識到某些過去忽略的問題（財務、合作、責任）。適合重新規劃，但不要急著行動。

本週開運色：藍、藍綠

4/19（SUN）：晴 Sunny
4/20（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/21（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/22（WED）：晴 Sunny
4/23（THU）：晴 Sunny
4/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）
合作關係、夥伴關係容易面臨壓力。可能變得互為強勢，進入不穩定狀態，界線很重要。避免過度讓步。

本週開運色：褐、墨綠

4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/20（MON）：晴 Sunny
4/21（TUE）：晴 Sunny
4/22（WED）：暴雨 Rainy
4/23（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/24（FRI）：晴 Sunny
4/25（SAT）：晴 Sunny
4/26（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
工作與日常節奏被打亂。突發事件增加，需要快速應對。這段時間考驗你的調度能力與風險控管。建議優先處理最核心的任務。

本週開運色：暗紅、褐紅

4/19（SUN）：陰 Cloudy
4/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/22（WED）：晴 Sunny
4/23（THU）：晴 Sunny
4/24（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/25（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
創造力與行動力提升，但穩定性不足。就怕一時衝動投入某件事或投資某不熟悉標的，後續卻難以持續。適合短期專案，不適合長期承諾。

本週開運色：天藍、紫

4/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/20（MON）：陰 Cloudy
4/21（TUE）：陰 Cloudy
4/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/24（FRI）：晴 Sunny
4/25（SAT）：晴 Sunny
4/26（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
家庭、內在與安全感議題持續浮上檯面。可能需要在工作與家庭之間做取捨。也許需要重新調整根基與先後順序。

本週開運色：綠、黃

4/19（SUN）：晴 Sunny
4/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/22（WED）：暴雨 Rainy
4/23（THU）：陰 Cloudy
4/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）
資訊流動很快，人際互動頻繁。冥王星持續帶來轉變，避免過度堅持自我觀點，容易引發爭議，也與親近夥伴爭執。

本週開運色：藍、藍綠

4/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/20（MON）：晴 Sunny
4/21（TUE）：晴 Sunny
4/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/24（FRI）：陰 Cloudy
4/25（SAT）：陰 Cloudy
4/26（SUN）：陰 Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
財務與價值感議題被放大。可能出現收入波動或支出增加。建議重新檢視資源配置，避免情緒性消費或投資。有受矚目的機會。

本週開運色：銀白、藍紫

4/19（SUN）：晴 Sunny
4/20（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/21（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/22（WED）：晴 Sunny
4/23（THU）：晴 Sunny
4/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中少年詭戴「笑臉面具」攜雙刀！　居民驚：像張文
黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！　危險畫面全播出
大甲格鬥盃偵查隊長「鼻樑斷裂」　黑幫男搜出毒品
1個月檢舉出65張罰單！「魔人揭真相」全場怒挺
驚悚蠟屍悲劇！高大成曝女性可能性高原因：10年也不會壞
以為是助理姐姐！李多慧爆「是我媽啦」　高顏值母女合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

淡江大橋機車道挨轟像「狗道」　公路局：符合規範、檢視優化

帶「結緣品」或指定穿著！白沙屯媽香燈腳玩劍湖山　只要399元

妻領36萬遺產替尪辦喪事「卻被告偽造文書」！律師：因為沒有小孩

今回暖飆34度「周四起鋒面來襲」　西部雷雨灌3天

1個月檢舉出65張罰單！「魔人揭真相」全場怒挺：果然有內幕

週三黑洞日！　4星座「暴雨來了」快避災

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

最北氣象站交通往返風險高　東北季風、軍演都曾淪孤島

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

淡江大橋機車道挨轟像「狗道」　公路局：符合規範、檢視優化

帶「結緣品」或指定穿著！白沙屯媽香燈腳玩劍湖山　只要399元

妻領36萬遺產替尪辦喪事「卻被告偽造文書」！律師：因為沒有小孩

今回暖飆34度「周四起鋒面來襲」　西部雷雨灌3天

1個月檢舉出65張罰單！「魔人揭真相」全場怒挺：果然有內幕

週三黑洞日！　4星座「暴雨來了」快避災

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

最北氣象站交通往返風險高　東北季風、軍演都曾淪孤島

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

男攜槍駕車夜遊遭檢舉　桃園警包抄查扣2把空氣槍

徹底跟油膩分手！夏季清爽系保養報到　0矽靈、礦物油美肌更安心

台中少年戴「笑臉面具」攜雙刀！居民驚：像張文...警民壓制送醫

翡翠水庫一度電14.2元賣台電喬不攏　蔣萬安：若願議價可討論

Jisoo大嫂再PO對話截圖！「4歲兒心碎幫擦淚」崩潰：PTSD又來了

伊朗女戰士持槍示威　誓言「為國捐軀」

淡江大橋機車道挨轟像「狗道」　公路局：符合規範、檢視優化

台灣邁入超高齡社會　北榮高齡醫學研究居國際前段班

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

【兇手就在其中】到底哪隻狗拆的？才帶去海邊放電完 出個門回來家又沒了...

生活熱門新聞

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

全台下3天！　鋒面周四到

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

安卓用戶快更新！LINE無法傳照片　官方說明

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

更多熱門

相關新聞

過得最矯情的三大星座！

過得最矯情的三大星座！

在情緒表達越來越被重視的當代，有些人選擇直接坦率，但也有人習慣用「矯情」包裝內心感受，看似戲劇化的反應，其實往往源自敏感與在意，尤其在星座性格中，有幾個星座特別容易陷入情緒放大、自我糾結的狀態，讓人又愛又無奈，以下就盤點「過得特別矯情」的三大星座，看看你有沒有上榜。

4月19日星座運勢／獅子座獲意外遺產收入

4月19日星座運勢／獅子座獲意外遺產收入

為何總是惹人生氣？3大「白目星座」上榜　

為何總是惹人生氣？3大「白目星座」上榜　

4月18日星座運勢／牡羊處女穿亮紅

4月18日星座運勢／牡羊處女穿亮紅

人生必學的3個「惡人特質」！

人生必學的3個「惡人特質」！

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

全台下3天！　鋒面周四到

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面