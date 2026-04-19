商總揪7大公協會挺惠台措施　觀光署喊話業界：抗拒不當壓力

▲中國大陸呼籲兩岸恢復直航，並宣布恢復上海及福建陸客來台自由行。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施，全國商業總會理事長許舒博將於20日召開記者會，動員旅行、旅館、食品等七大公協會表態支持。觀光署今表示，此舉與中國直接及間接的施壓不無關聯，呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，和政府站在一起，中方也應儘速透過小兩會協商溝通，展開健康有序交流。

陸方在「鄭習會」後宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行，以及恢復兩岸直航。全國商業總會傳出將於20日召開記者會，動員旅行、旅館、食品等七大公協會表態支持。

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交通部觀光署今(19日)針對旅行及觀光相關產業參加20日商業總會記者會一事，發出聲明指出，4月12日中國發布十項涉台措施，其中第10項「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，受到觀光旅遊業界的關注，部分業者受邀出席商總記者會，據相關資訊指出，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯。

觀光署表示，陸客來台無論是團體或個人旅遊，屬兩岸旅遊協議議定事項，須經觀光小兩會就相關事項協商後實施。惟陸方基於政治理由，在2019年8月片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊，此等將陸客赴台旅遊「政治化」、「工具化」、說停就停的操作，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失。

由於近日中國宣布將「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，觀光署表示，中國片面宣布，再次證明將單純的兩岸觀光交流「政治化」、「工具化」。交通部觀光署為確保兩岸觀光交流健康有序，重申恢復陸客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。

觀光署強調，政府以務實態度處理兩岸觀光事宜，以確保旅遊安全及產業利益。政府亦呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，避免重蹈覆轍，要和政府站在一起，共同呼籲、要求中方儘速與我政府展開協商，才能維護旅遊秩序及業者利益，確保兩岸觀光交流健康有序發展。