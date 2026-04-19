明回暖最高飆36度　周四起鋒面雨連下3天「雨擴全台」

▲明天各地晴到多雲，氣溫回升，局部高溫可能上看36度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(20日)各地晴到多雲，氣溫回升，僅花東和恆春半島有局部短暫陣雨，周二迎風面水氣多，大台北山區、北海岸及東部有雨，周四到周六將變天，鋒面、東北季風和華南雲雨接力影響，全台有降雨機會，尤其中部以北有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天各地晴到多雲，天氣比今天更好，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區為零星短暫陣雨，中午過後高屏和中南部山區有零星短暫陣雨。明天早晚較涼，北部、宜蘭約18到20度，其他地區約21度到23度，高溫部分，東部約27到29度，西部30到32度，局部地區可到33到34度，尤其南部內陸平地最高上看36度。

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周二迎風面水氣多，鄭傑仁指出，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中午過後高屏和其他山區有零星短暫陣雨。周三偏東南風到南風，各地晴到多雲，台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雨區為大台北、南投、宜花和其他山區有零星短暫陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，周二宜花高溫約25度，北部、台東約27到29度，中南部31到32度。周三西半部約31到33度，東部27到30度。低溫方面，北部宜花約20到22度，中南部、台東22到23度。

鄭傑仁指出，周四到周六天氣將有較大轉變，其中周四、周五鋒面通過、東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部則有局部短暫陣雨或雷雨。周六東北季風及華南雲雨區東移影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，北部東部則有局部短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，周四北部、宜花約23到30度，中南部、台東32到34度，各地低溫約22到24度；此外，周四鋒面通過前，台東有焚風機會。周五及周六東北季風影響，溫度下降，北部和宜花高溫約24到27度，中部26到28度，南部、台東28到31度，低溫部分，中部以北、宜花20到22度，台東、南部22到24度。

鄭傑仁表示，下個周日東北季風減弱，溫度回升且水氣減少，各地多雲到晴，僅東部和恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後中南部山區也有零星短暫陣雨。氣溫方面，西部約29到31度，東部27到29度。