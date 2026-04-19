　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

▲▼國際上不少科學家示警今年恐出現超級聖嬰現象。（圖／翻攝林老師氣象站）

▲國際上不少科學家示警今年恐出現超級聖嬰現象。（圖／翻攝林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

熱帶太平洋海溫正迅速上升中，國際上不少科學家示警「今年恐出現超級聖嬰現象」，根據美國最新預測，今年出現「強」聖嬰現象的機率增加為50%。氣象專家林得恩表示，歷史上曾發生3次超級聖嬰現象，上一次為2015年，當時均對全球農業和生態造成重大的衝擊。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據監測數據顯示，熱帶太平洋海溫正迅速上升中，國際上已經有不少國家的科學家陸續提出呼籲，「今年恐出現超級聖嬰現象」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩說明，所謂的「超級聖嬰」（Super El Niño）現象，是指中太平洋和東太平洋海域表層水溫升高極為顯著的強烈聖嬰現象，通常定義為海溫異常升高超過攝氏2度以上或更高。這是一種極端的氣候事件兆象，常易引發全球性的極端天氣，譬如熱帶風暴、高溫、洪水或是乾旱。歷史上的超級聖嬰曾於1972/73、1982/83及2015/16年發生過，當時均對全球農業和生態造成重大的衝擊。

美國氣候預報中心最新展望預測，今年夏天聖嬰現象出現的可能性為62%，並且至少會持續到今年底，而出現「強」聖嬰現象的機率則增加為50%。

林得恩指出，從目前西太平洋熱帶地區的異常西風強度來看，的確有機會將積聚的暖水向東移動，並取代了通常較冷的東太平洋海域；不過，也別先恐慌臆度，應該先等到5、6月份的聖嬰現象成形後，再來評估後續強度與類型的發展，台大團隊賡續追蹤監測其未來變化趨勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白沙屯媽到通霄！　祝玄天上帝生日快樂
iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看
「今年恐現超級聖嬰」！專家示警：歷史3次皆釀災
暴衝進85度C撞死客人！　71歲嬤10萬元交保
Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」
快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼
21戰狂炸7轟！　村上宗隆打破大谷翔平紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

最北氣象站交通往返風險高　東北季風、軍演都曾淪孤島

「投履歷出包」也沒放棄　Google前主管教突破求職潛規則

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

「天琴座流星雨」周四迎極大期　看見火流星機率高

全台下3天！　鋒面周四到

亂帶伴手禮噴百萬！防檢署LINE一鍵查詢　肉鬆蛋捲是違規常客

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

最北氣象站交通往返風險高　東北季風、軍演都曾淪孤島

「投履歷出包」也沒放棄　Google前主管教突破求職潛規則

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

「天琴座流星雨」周四迎極大期　看見火流星機率高

全台下3天！　鋒面周四到

亂帶伴手禮噴百萬！防檢署LINE一鍵查詢　肉鬆蛋捲是違規常客

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

外交拉扯戰！中國兩面手法全力誘拉史瓦帝尼　賴清德親訪深化邦交

原爆倖存者百歲人瑞圓夢　大谷翔平賽前暖舉感動全網

過得最矯情的三大星座！TOP 1理性與情緒瘋狂拉扯　搞得身邊人都尷尬

機票超賣「誰先被趕下飛機」？專家揭「4類旅客」最快遭淘汰

台男「假扮日本警察」詐騙在日被逮！　騙走8旬阿公79枚金幣

白沙屯拜媽祖必存美食攻略！盤點廟前「10間人氣小吃」

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

快訊／川普大讚以色列是「美國偉大盟友」：懂得如何勝利

「這類船隻」優先通行荷莫茲海峽　伊朗議長揭談判進展

交通結合文學　虎尾芒果大道變身文化地標

余苑綺臨終前託付3遺願　余祥銓自責沒做到：對不起她

生活熱門新聞

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

全台下3天！　鋒面周四到

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

安卓用戶快更新！LINE無法傳照片　官方說明

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

更多熱門

相關新聞

全台下3天！　鋒面周四到

全台下3天！　鋒面周四到

中央氣象署表示，周四鋒面通過及東北季風增強，周五、周六東北季風及華南雲雨區影響， 周四各地有短暫陣雨或雷雨，周五、周六中南部、花蓮、台東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

北東今濕涼「下周一回溫放晴」　周四再迎明顯降雨

北東今濕涼「下周一回溫放晴」　周四再迎明顯降雨

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

今變天轟雷雨！　鋒面、東北季風夾擊「3地區」

今變天轟雷雨！　鋒面、東北季風夾擊「3地區」

關鍵字：

天氣氣象超級聖嬰林得恩

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

全台下3天！　鋒面周四到

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面