睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

▲國際上不少科學家示警今年恐出現超級聖嬰現象。（圖／翻攝林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

熱帶太平洋海溫正迅速上升中，國際上不少科學家示警「今年恐出現超級聖嬰現象」，根據美國最新預測，今年出現「強」聖嬰現象的機率增加為50%。氣象專家林得恩表示，歷史上曾發生3次超級聖嬰現象，上一次為2015年，當時均對全球農業和生態造成重大的衝擊。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據監測數據顯示，熱帶太平洋海溫正迅速上升中，國際上已經有不少國家的科學家陸續提出呼籲，「今年恐出現超級聖嬰現象」。

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林得恩說明，所謂的「超級聖嬰」（Super El Niño）現象，是指中太平洋和東太平洋海域表層水溫升高極為顯著的強烈聖嬰現象，通常定義為海溫異常升高超過攝氏2度以上或更高。這是一種極端的氣候事件兆象，常易引發全球性的極端天氣，譬如熱帶風暴、高溫、洪水或是乾旱。歷史上的超級聖嬰曾於1972/73、1982/83及2015/16年發生過，當時均對全球農業和生態造成重大的衝擊。

美國氣候預報中心最新展望預測，今年夏天聖嬰現象出現的可能性為62%，並且至少會持續到今年底，而出現「強」聖嬰現象的機率則增加為50%。

林得恩指出，從目前西太平洋熱帶地區的異常西風強度來看，的確有機會將積聚的暖水向東移動，並取代了通常較冷的東太平洋海域；不過，也別先恐慌臆度，應該先等到5、6月份的聖嬰現象成形後，再來評估後續強度與類型的發展，台大團隊賡續追蹤監測其未來變化趨勢。