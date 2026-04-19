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藍白拖打鼓+蜂炮登英舞台　「水管阿民」達人秀炸裂全場逆轉晉級

▲▼「水管阿民」登英國達人秀炸裂全場逆轉晉級。（圖／翻攝水管阿民、英國達人秀臉書）

▲「水管阿民」登英國達人秀炸裂全場。（圖／翻攝水管阿民臉書）

記者許力方／綜合報導

台灣之光再度登上國際舞台，擅長運用「藍白拖」敲擊水管當作獨特樂器表演的街頭藝人「水管阿民」，帶著趣味的音樂受邀前往英國達人秀演出，敲擊樂聲搭配身旁不斷噴出的「蜂炮」火花，令全場驚呼連連，他也順利晉級。

藍白拖敲水管吸睛　蜂炮火花點燃全場

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阿民擅長用浴室鞋敲擊水管，將日常用品化為獨特樂器，他相信音樂應走出舞台，融入生活，在台灣已經用水管表演了10年，這次受邀前往英國達人秀演出，他受到蜂炮啟發，頭戴安全帽，將招牌的藍白拖水管舞表演結合大量噴出的火花，場面相當壯觀，令全場歡呼聲不斷。

▲▼「水管阿民」登英國達人秀炸裂全場逆轉晉級。（圖／翻攝水管阿民、英國達人秀臉書）

▲水管阿民差點被淘汰，逆轉晉級。（圖／翻攝英國達人秀臉書）

評審兩度按X險淘汰　台味魅力逆轉過關

該集節目19日於官方頻道播出，只見他前半段獲得評審2個X，差點就被淘汰，阿民仍賣力演出，以滿滿的台灣元素，爭取觀眾掌聲，最終獲得2位評審青睞順利過關晉級。

語言成關鍵障礙　翻譯助攻扭轉命運

阿民19日也發文分享心聲，影片出爐後他的表演受到很多人討論，但他英文不好，只聽得懂一點，當時15分鐘的節目錄製95%都是依賴身旁翻譯才能與評審對話。現場並不像影片中快速定案，因為打X的2位評審都是音樂人，他一度覺得淘汰邊緣想放棄了，但隨行翻譯持續向評審訴說阿民的故事和努力。

阿民指出，關鍵就在這一刻，評審聽完回頭問觀眾意見，觀眾say YES，這才有了他的最終成功晉級，為此，他很感謝翻譯「千善」，有她才能一起過關。

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