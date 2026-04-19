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台人出門「愛穿1物」在東京幾乎看不到！在台日人解答：不適合

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲日本人重視服裝儀容。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人瘋日本旅遊，常見的熱門選擇城市有東京、大阪以及京都，有網友表示，最近在日本旅遊，因穿著夾腳拖搭乘地鐵，意外發現，幾乎沒有看過日本民眾在外出時穿拖鞋。貼文一出，引發逾5千名網友留言討論，日本的公共場合，很注重禮貌與儀態。也釣出嫁來台灣的日本網紅人妻Mana解釋。

有網友在Threads發文，貼出一段影片，穿著夾腳拖走在日本地鐵內，並表示這趟旅行下來，幾乎沒看到有日本人穿拖鞋出門。

公共場合少見日本人穿拖鞋

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貼文一出後，吸引超過5千名網友留言回應。許多人認為，這樣的現象在日本其實相當常見，尤其是在都會區、地鐵站，或是較正式的公共場所，民眾大多還是會選擇正式鞋款，「日本除了去海灘或自己家裡，沒人會在外面穿拖鞋，因為這在日本叫做『沒禮貌』」。

也釣出嫁來台灣的日本網紅Mana留言，「在鄉下或沖繩或沙灘ok爹斯，在東京比較打妹（不行）。」

此外，還有網友指出，「他們在住家附近的話會穿啦～出去丟個垃圾去買個便利商店之類的，到大車站大城市他們就不會那樣穿，倒是不會沒禮貌，是他們自己會覺得害羞而已」、「在熙熙攘攘的地鐵站或街上，被人踩到就糟了」。

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