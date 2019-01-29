沒管好柯家軍還要綠營交戰犯？柯文哲：錢花太多是事實

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選由民進黨候選人何志偉勝出，他發表勝選感言時，砲轟「柯家軍」陳思宇選前對他不斷抹黑，並直指台北市長柯文哲不但沒有遏止，還煽風點火，柯文哲28日回應「不可能百分之百下指導棋」，遭網友質疑是雙重標準「憑什麼要求民進黨交戰犯？」柯文哲29日受訪時沒有正面回應，僅不斷強調選舉花太多錢是事實。

陳思宇選前對何志偉提出政二代、雙重國籍、選舉經費、賄選等多重質疑，何志偉便在發表勝選感言時反擊，砲轟陳思宇父女用卑劣手段造謠，也批評柯文哲沒有遏止這樣惡質的選舉，是他看過最黑、最骯髒的選舉模式。

面對何志偉的批評，柯文哲表示，給陳思宇站台「不是寫劇本給她讀」，候選人還是選舉的最主要因素，對於支持的對象，「不可能百分之百下指導棋」，也回應被批「沒有遏止惡質選舉」的批評，表示選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，這個信念他沒有改變。

不過，柯日前才解讀2018選舉是「民進黨相當有計畫的煽動民嘴在攻擊」，若要白綠合作，「民進黨先交出戰犯再說」。因此，他對何志偉的這番回應，在PTT上引起網友熱議，紛紛留言「雙重標準」、「明顯切割了」、「柯文哲要小英交戰犯，自己先交出來再說」。

對於網友批評，柯文哲29日回應，「第一點，是不是負面選戰，這個老實講，我們老實講，錢花太多是事實，為一年補選花這麼多錢還是怪。」沒有正面回應，媒體追問為何把錢引導到錢，柯文哲說，「那哪個地方是負面？」記者解釋後，柯文哲說，「那是這樣，如果你問，如果你很直接很清楚，攻擊防守清楚講清楚就好。」

媒體提問是否認為當初何志偉應該正面回應問題，柯文哲說，「不是我跟你講，選舉費用太高，台灣政治常態，把不正常變成常態，這才是國家麻煩的地方。」

▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲站台。（圖／記者林敬旻攝）