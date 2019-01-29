13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥「超暖開導對話」曝光

▲邱男苦勸少女，「你真的知道你要什麼，才會得到幸福，要不然就一再被男人玩弄、糟蹋。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

社會中心／新北報導

新北市一名13歲少女小美（化名）倒追高富帥的37歲邱姓男子失敗，竟控告對方性侵。但其實邱是名大暖男，曾苦口婆心苦勸「一般人你揪做愛，早就接受了，但是他們真的愛你嗎…你要讓自己變更好的人。」檢方認為，全案只有少女單方面指控，加上邱的友人也證稱兩人不是情侶，因此對邱做出不起訴處分。

小美控訴，和邱男在網路認識進而交往，2017年6月被帶到對方友人家遭到邱指侵。她說，會提告並非因遭到對方強迫，而是和他發生口角，但忘了為何事而吵，也拒絕去醫院驗傷。

但邱男喊冤說，和小美根本不是男女朋友，案發當天，因對方突跑到朋友的家中遭到他責罵，他才詢問友人可否讓她借宿一晚，但兩人完全沒怎樣。據了解，邱的身材十分高挑、長相又帥氣，加上家境不錯，是外界眼中的「高富帥」。

▼小美倒追男網友失敗竟控性侵。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

邱男並拿出和小美的對話截圖，證明曾多次拒絕對方的示愛，他當起暖男大哥哥苦勸，「一般人你揪做愛，早就接受了，但是他們真的愛你嗎？會像（向）我這樣為了保護你而拒絕嗎」、「這個用心你一定要懂，你真的知道你要什麼，才會得到幸福，要不然就一再被男人玩弄、糟蹋」、「你千萬別這樣…我心也難過，你要讓自己變更好的人」。

邱男見小美說有和別人發生關係，語重心長回應，「你開心就好，重點你看對人，你喜歡他就去囉」、「傻瓜，我看你喔！幫不了你了」。

新北地檢署認為，全案只有小美的指訴，缺乏其他證據，從兩人對話也看不出是情侶關係，加上邱男友人證稱兩人非男女朋友，因此做出不起訴。