福建成大陸最「綠」省份！　森林覆蓋率達66%連續40年全國第一

福建漳州1名女大生先前到廈門實習，在當地選了1間小套房，並以每個月950元人民幣（新台幣4100元）租下，沒想到過了1個多月後發現，房間旁的通道竟然有1座墳墓，上面還灑滿了紙錢。她看到當場腳軟，馬上告知房東要退房及押金，卻得到「這都是老祖先在保佑我們」的回應。