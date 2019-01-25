福建成大陸最「綠」省份！　森林覆蓋率達66%連續40年全國第一

▲福建省森林覆蓋率大陸全國第一，圖為福州溪山溫泉（圖／記者于佳云攝）
記者馬叔安／綜合報導
大陸國家林業和草原局最新數據顯示，福建省森林覆蓋率66.80%，森林面積121萬公頃，森林蓄積7.29億立方米，福建森林覆蓋率實現連續40年保持大陸全國第一。據了解，2018年福建省林業產業總產值達到5904億元人民幣（約新台幣2.6兆元），其中森林旅游產值950億元（約新台幣2600億元），同比增長30%。
《福建日報》指出，福建是南方重點集體林區，素有「八山一水一分田」之稱，正大力培育新型林業經營主體，積極引導社會資金與林農建立緊密的利益聯結機制，推動實現林業規模經營，目前全省已建設林業專業合作社、家庭（股份）林場等新型林業經營主體5200多家。
▲福建是大陸南方的重點集體林區，圖為廈門大學。（圖／翻攝自廈門大學官網）
據了解，福建在大陸全國率先開展重點生態區位商品林贖買等改革試點，對現有重點生態區位限制採伐的商品林採取贖買、租賃、改造提升等方式，破解生態保護與林農利益的矛盾，實現「社會得綠、林農得利」，2016年以來，全省完成改革試點面積27.2萬畝（約2720公頃）。
數據顯示，2014年以來，福建全省共完成植樹造林710.6萬畝（約71060公頃），村鎮綠化21.3萬畝（約2130公頃），鄉村生態景觀林2.4萬畝（約240公頃）。
▲平潭綠化。(圖／中國平潭網)
《人民網》指出，2019年福建計劃完成植樹造林90萬畝（約9千公頃），森林經營200萬畝（約2萬公頃），新建省級森林城市10個以上，新建省級森林村莊200個。