楊鎮浯上任首次訪陸　要談「新四通」縣府多名一級主官同行

▲楊鎮浯走小三通展開訪陸行程。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門縣長楊鎮浯27日展開上任後首次訪陸，至福州拜會福建省政府等數個單位，此行他也帶了多個相關單位的主官隨同，期望能解決金門的經濟發展、環境資源及金酒問題。楊鎮浯表示，這次要討論的議題有兩個面向，首先是「對方同意就可以做的事」，另一項則是「需要兩邊共同推動的事」，包含「四通」也是要商談的議題。

楊鎮浯此次出訪，帶了金酒公司董事長李增財、縣府財政處長孫國治、環境保護局長楊建立、觀光處長丁健剛、金酒廈門分公司董事長楊應雄、行政處副處長董雲馨、建設處副處長文水成、社會處副處長李文堆等縣府一級單位正副主官等，共十餘人前往。

楊鎮浯指出，過去和大陸對談協商都是以民生跟經濟的議題為主，包含如何協助金門的特產、高粱酒、牛肉，能夠順利地輸入到大陸去。這一次出訪，更關注的是在環保的議題上面，如何解決海漂的垃圾以及共同來整治海域，將會是討論的重點。

▼小三通金廈航線。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

關於外界最關注的「新四通」，楊鎮浯提到，有些事情屬於中央的權責，但若要等中央來替金門規劃是緩不濟急的，所以很多前期的溝通、交流，金門縣府會積極進行，包括四通、基礎建設、人員支援、經濟合作發展，還有相關的交流，都在這一次出訪要商談的議題裡面，「在四通—通橋、通水、通氣、通電這些議題上，金門會預為準備，做先期的規劃，金、閩彼此交流，就目前可能的方向做探討。」

楊鎮浯還說，金門的地緣關係是比較特殊的，很多規畫不能關起門來自己做，得和周邊一起來協作，不管是碼頭的對接、船舶的互通，或是物流，「金門有兩岸之間最特殊、最具優勢的物流，這也是這一次要談的重點之一，希望能夠帶動金門整體的物流發展，交通網絡的整體規劃，誰都不能排除誰，大家必須一起坐下來談。」

楊鎮浯也舉小三通在金門施行的現況為例，認為金門需要可行的好政策，「金門做為一個離島，本身的產業結構比較薄弱，資源也比較稀缺，在這種情形之下，只要給金門一個政策，金門會特別珍惜也會做得特別好。今年四、五月時，小三通將迎來累計二千萬人次，就是非常好的證明。」

▼廈門五通碼頭。（圖／記者蔡紹堅翻攝）