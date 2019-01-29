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IG洗版中！POCKY「50個繽紛場景」超夢幻　少女心一秒淪陷

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▲IG洗版中！POCKY「50個繽紛場景」超夢幻，少女心一秒淪陷。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art。（圖／客戶提供）

▲這張可愛的KUSO照片在網路上引發瘋傳，不少民眾紛紛敲碗在問拍攝景點！

記者黃稜涵／採訪報導

「把整個頭埋到球池裡」這張可愛的KUSO照片在網路上引發瘋傳，不少民眾紛紛敲碗在問拍攝景點到底在哪裡？原來它就藏身在「玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art」裡，展內有超過50個繽紛打卡場景，讓人相機是完全停不下來，除了可以穿上紙盒一秒變身可愛POCKY，還可以整個人進入放大版的紙盒裡，拍出超萌POCKY照，讓民眾大喊「療癒指數破表了」！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼「玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art」，展內有超過50個繽紛打卡場景。（圖／記者張凱喨攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

來到這邊絕對不能錯過的，就是民眾敲碗搶拍的熱門黑白球池，不論你是要搞怪風，還是要氣質風，黑白球池都能夠一次滿足你，這裡還有多位藝術家打造的全新造景，融合街頭塗鴉藝術、原創插畫風格、復活島摩艾像，還有網美必拍的POCKY鏡屋，隨便你怎麼擺，看起來都像名模一樣時尚，想知道今年運勢如何嗎？趕快到POCKY神社抽支籤，幫自己占卜一下。

▲POCKY展。（圖／記者黃稜涵攝）

▲想知道今年運勢，趕快到POCKY神社抽支籤，幫自己占卜一下。

「療癒指數101分」民眾黃小姐說，一進到展場內整個少女心噴發，太可愛太好拍了！最喜歡黑白球池，因為看IG上很多人打卡，拍出很多有趣的照片，想說一定要來看看；而民眾蔡小姐認為「比想像中還要更好拍，很想要在這待上一整天」，其中最喜歡錯視空間，有顛覆視覺的效果，也有喜歡神社，剛剛抽到大吉相當開心。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼無論是氣質風或搞笑風，夢幻的黑白球池都能夠一次滿足！

▲玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art。（圖／客戶提供）

POCKY的異想世界可以看到各種不同口味的POCKY紙盒，吸睛指數百分百！別忘了拍完照後要上傳與太平洋自行車、LOJEL行李箱的合照至FB或IG，並Tag #太平洋自行車 #CarryMebike #LOJEL行李箱，就有機會把太平洋自行車、LOJEL行李箱給帶回家。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼拍完照後要上傳合照至FB或IG並Tag關鍵字，就有機會把太平洋自行車、LOJEL行李箱帶回家。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

台北站加碼插畫家LI CHIA MAN及⼩簡，設計個⼈風格空間，紙藝家Helen全新打造藍⾊泳池與互動⼩船，配上⼤⽩熊成為展場最治癒的空間！除了好拍好玩之外，還能買到⽇本限定款「女神的紅寶⽯巧克⼒棒」以及「⼤⼈的琥珀巧克⼒棒」，還有各式限量可愛周邊⼩物，讓你的少女心一秒淪陷，3/24以前揪姊妹們，一起到台北松山文創園區，拍出專屬你們的POCKY萌照 。

▼除了好拍好玩之外，還能買到⽇本限定款「女神的紅寶⽯巧克⼒棒」以及「⼤⼈的琥珀巧克⼒棒」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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關鍵字：網美,POCKY,IG,少女心,療癒,日本,藝術家

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