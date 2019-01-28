1克拉合成鑽石值2.5萬　中國有望打破歐美佔據的鑽石市場

▲合成鑽石。（圖／翻攝央視財經影片截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

日本國際珠寶展日前在東京落幕，吸引了來自35個國家的1100家廠商參展，其中價格約是天然鑽石十分之一的合成鑽石引起了消費者關注。據了解，目前，1克拉合成鑽石的市場價格約人民幣5400元（約新台幣2.5萬元）。此外，中國憑藉在合成鑽石領域90%的市場份額佔據主導地位，有望打破一直由歐美把持鑽石資源的市場格局。

合成鑽石不是假鑽石，而是在實驗室裡由人工打造的，它的顏色、淨度、以及切工和熟悉的鑽石並沒有明顯差別，拿在手上的分量和觸感也和天然鑽石一模一樣，但是兩者的價格卻相差懸殊。此外，除了價格上的優勢，它的製作過程完全可控，純度較高，比天然鑽石更容易加工成各類首飾。

「合成鑽石最大的作用，是拉近了以往對鑽石敬而遠之的年輕消費者，滿足他們對於珠寶要買得起、捨得戴的核心訴求」。日本合成鑽石製造商伊藤拓也指出，「消費者近年來對大顆鑽石不再嚮往，而是對小粒精致鑽石的興趣日益提升，合成鑽石的出現剛好切合了消費偏好的轉變，五年內全球市場規模有望增長到3.4兆日元，大約人民幣2100億元（約新台幣9500億元）」。

全球最大鑽石生產商戴比爾斯2018年5月宣布涉足合成鑽石領域，在業內引起了極大震動。卡地亞、蒂芙尼等品牌也開始將天然鑽石和合成鑽石作為兩種不同的珠寶分別銷售，以彌補兩者的價格鴻溝對既有業務的衝擊。

日本百年珠寶老店「今與」社長今西信隆也表示，「合成鑽石能夠做到如此接近天然鑽石，我們也感到很震驚，與其擔憂合成鑽石侵佔市場，採取防守態度，不如調整戰略，借此機會開闢更大的市場」。

據行業預測，雖然合成鑽石的市場份額尚不足3%，隨著加工技術和鑽石尺寸的快速提升，有望在2020年佔據15%的市場份額。而在這一輪鑽石產業更迭中，中國憑藉在合成鑽石領域90%的市場份額佔據主導地位，有望打破一直由歐美把持鑽石資源的市場格局。