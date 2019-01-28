　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

1克拉合成鑽石值2.5萬　中國有望打破歐美佔據的鑽石市場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼合成鑽石。（圖／翻攝央視財經影片截圖）

▲合成鑽石。（圖／翻攝央視財經影片截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

日本國際珠寶展日前在東京落幕，吸引了來自35個國家的1100家廠商參展，其中價格約是天然鑽石十分之一的合成鑽石引起了消費者關注。據了解，目前，1克拉合成鑽石的市場價格約人民幣5400元（約新台幣2.5萬元）。此外，中國憑藉在合成鑽石領域90%的市場份額佔據主導地位，有望打破一直由歐美把持鑽石資源的市場格局。

合成鑽石不是假鑽石，而是在實驗室裡由人工打造的，它的顏色、淨度、以及切工和熟悉的鑽石並沒有明顯差別，拿在手上的分量和觸感也和天然鑽石一模一樣，但是兩者的價格卻相差懸殊。此外，除了價格上的優勢，它的製作過程完全可控，純度較高，比天然鑽石更容易加工成各類首飾。

「合成鑽石最大的作用，是拉近了以往對鑽石敬而遠之的年輕消費者，滿足他們對於珠寶要買得起、捨得戴的核心訴求」。日本合成鑽石製造商伊藤拓也指出，「消費者近年來對大顆鑽石不再嚮往，而是對小粒精致鑽石的興趣日益提升，合成鑽石的出現剛好切合了消費偏好的轉變，五年內全球市場規模有望增長到3.4兆日元，大約人民幣2100億元（約新台幣9500億元）」。

▲▼合成鑽石。（圖／翻攝央視財經影片截圖）

全球最大鑽石生產商戴比爾斯2018年5月宣布涉足合成鑽石領域，在業內引起了極大震動。卡地亞、蒂芙尼等品牌也開始將天然鑽石和合成鑽石作為兩種不同的珠寶分別銷售，以彌補兩者的價格鴻溝對既有業務的衝擊。

日本百年珠寶老店「今與」社長今西信隆也表示，「合成鑽石能夠做到如此接近天然鑽石，我們也感到很震驚，與其擔憂合成鑽石侵佔市場，採取防守態度，不如調整戰略，借此機會開闢更大的市場」。

據行業預測，雖然合成鑽石的市場份額尚不足3%，隨著加工技術和鑽石尺寸的快速提升，有望在2020年佔據15%的市場份額。而在這一輪鑽石產業更迭中，中國憑藉在合成鑽石領域90%的市場份額佔據主導地位，有望打破一直由歐美把持鑽石資源的市場格局。

▲▼合成鑽石。（圖／翻攝央視財經影片截圖）

ET快訊
楊雅筑深夜指纏博焱！「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍
中職／彭政閔引退？兄弟與彭政閔30日公布重大訊息
舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜
台北第一家「金礦咖啡」竟倒了！原因曝光全台剩43門市

關鍵字：合成鑽石,天然鑽石,中國,日本,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

設「熊孩子」車廂讓耳根清淨？　鐵路公司：風險大大提高

「髮絲纏肉瘤」　偏方害女兒臉又大又紫

國字臉→尖下巴！「鴨王」爽收富婆百萬現金...網：有整容醫院推薦？

他14萬買「小1號藍寶堅尼」　上路交警秒抓包...網笑：這玩具車吧

1克拉合成鑽石值2.5萬　中國有望打破歐美佔據的鑽石市場

「CGA」亞洲最大電競館　水冷配備、女性專區、VR全都有！

春節兩岸海上客運量預計22萬人次　農曆初三至初六將是高峰段

國際信評公司標普搶頭香　獲准進入大陸市場

2019全球經濟自由度：台灣第10名　香港連續25年蟬聯榜首

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

張柏芝第三胎真名曝光！　 出生登記「父親欄」讓人傻眼

馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

設「熊孩子」車廂讓耳根清淨？　鐵路公司：風險大大提高

「髮絲纏肉瘤」　偏方害女兒臉又大又紫

國字臉→尖下巴！「鴨王」爽收富婆百萬現金...網：有整容醫院推薦？

他14萬買「小1號藍寶堅尼」　上路交警秒抓包...網笑：這玩具車吧

1克拉合成鑽石值2.5萬　中國有望打破歐美佔據的鑽石市場

「CGA」亞洲最大電競館　水冷配備、女性專區、VR全都有！

春節兩岸海上客運量預計22萬人次　農曆初三至初六將是高峰段

國際信評公司標普搶頭香　獲准進入大陸市場

2019全球經濟自由度：台灣第10名　香港連續25年蟬聯榜首

WSBL／場均僅休2.75分鐘　林紀妏看好郭佳紋成台電看板球星

日用品巨頭寶僑陷危機　營收發展倒退10年市佔跌剩30%

俏皮「黑黃勇士」腳踏花蕊手揮舞　模樣如拜年般：真是太萌了

睪丸癌上身超靜默！29歲男「子孫蛋囊」暴腫　醫：2顆不對稱很危險

馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

亞足賽／大迫勇也梅開二度　日本3球完封伊朗闖冠軍戰

重要節日安全維護起動　南警同步視訊無時差　黃偉哲：態度和緩執法堅定

王彩樺曝右眼白內障需手術　術前記得先做這5件事

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

重要節日安全維護首日　善警威力展示維護治安決心

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

大陸熱門新聞

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道..

女員工搶生意　穿胸罩自拍誘客戶

惡男狠踹女童　家長目睹衝上圍毆

色男「揉奶」治病！女信徒自掀上..

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

14萬「山寨藍寶堅尼」　交警秒..

「鴨王」舊照曝光！瓜子臉變國字..

剛抽中「50吋電視」男搭車猝死

古代太監最怕這件事　嬪妃爽他們..

中國有望打破歐美佔據的鑽石市場..

迪士尼小熊再遭遊客「用力拉耳」

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

「髮絲纏肉瘤」　險害女兒顱內感..

女嬰天生沒皮膚肉外露　不斷滲血

更多熱門

相關新聞

日節目預測大同電鍋爆紅！網竟酸：丟臉

日本電視台綜藝節目《已經是午間了》預測2019會爆紅的商品，其中的第2名是台灣知名家電「大同電鍋」。大同電鍋素有台灣「傳說廚具」之稱，好評歷久不衰，但有網友看到竟說，「這是該驕傲還是丟臉呢？」等感想，引起網友熱烈討論。

走私冰毒判死　謝倫伯格申請上訴

日推45公分麻雀玩偶　單手抱不住

過半南韓人贊成上調老人法定年齡

男大生遊日打破一盞燈　被關9個月

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝光

即／世界DJ冠軍出爐！DJ Afro嗨炸

台北第一家「金鑛咖啡」竟倒了！

女友同居10天就墜樓！毒郵差滿臉抓痕

BTS柾國買5千萬豪宅「一次付清」

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！

全台8間必拜財神廟懶人包

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

更多

最夯影音

更多

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面