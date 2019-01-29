快訊／IG崩潰死當！照片限動消失全空白…全球網友哀嚎：末日來了

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Instagram網站大當機！全球網友在推特上紛紛討論Instagram好像死掉了，完全開不起來，不斷出現無法讀取的畫面。《ETtoday新聞雲》記者實測，Instagram網站出現錯誤，只能讀取幾個小時前的畫面，但完全不能按讚也無法看限時動態，有時還會出現錯誤的訊息，貌似整個故障。

▲Instagram大故障。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝，下同）

記者尚未獲得Instagram官方的訊息，不過實測Instagram App，這場當機至少30分鐘以上，且推特上部分網友來自美國、歐洲、日本、台灣等都出現災情，但也有網友透露「帳號一切正常」。

PTT網友也在八卦板詢問：「小弟我剛剛想開個Instagram，看一下我睡著的時候有沒有什麼大事，結果一直無法刷新欸，是只有我的這樣嗎？」也引起許多網友表示：「掛斷+1」、「無法刷新就算了，連搜尋都當掉」、「末日來了啊不能看妹了」、「兩個帳號，一個正常一個掛了」、「嚇死還以為被刪帳號」、「真的壞掉了」、「不能更新動態」、「還以為被封鎖」、「我沒壞，484我太帥」、「都不能看妹子圖」。

另外，記者實測發現Instagram已經出最新版78.0，在語言選項中，點選「中文（台灣）」即能順利換成中文版本了。