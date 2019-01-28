學甲濕地保育鳥類多！　首度發現「環頸雉」亮相

▲台南學甲濕地生態園區，首度發現保育鳥類「環頸雉」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲濕地生態園區，鳥況相當豐富，除了連續２天的全世界黑面琵鷺同步普查，聚集250隻左右的黑面琵鷺，更首度發現保育鳥類「環頸雉」，連2018年5月前水災失蹤的保育鳥類「灰胸秧雞」也再度出現在學甲濕地，鳥友更一口氣拍到首度發現「環頸雉」。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，歡迎全國遊客來新春過年9天連續假期，前來學甲濕地看黑琵及環頸雉保育鳥類，到慈濟宮領取「百圓保生金保生符」，再到南鯤鯓代天府過平安橋，接著到北門遊客中心觀賞抹香鯨標本，體驗不一樣的春節假期之旅。

邱仁武表示，學甲濕地生態園區位於學甲區急水溪的灘地，面積近20公頃，已連續多年成為黑面琵鷺及紅嘴燕鷗、裡海燕鷗等近百種鳥類的棲息地點。1月26日及27日進行全世界黑面琵鷺同步普查時，都聚集250隻左右的黑面琵鷺在園區棲息飛翔，學甲濕地生態園區可說是冬天黑琵的新家。

鳥友黃三明近午時分前往學甲濕地生態園區拍攝鳥類時，竟然是相當幸運的一口氣拍攝到4種保育鳥類，包括急水溪灘地，第一賞亭的「黑面琵鷺」以及賞蟹區附近的「環頸雉」、「灰胸秧雞」及「大勺鷸」等4種保育鳥類，顯得相當興奮。

邱仁武指出，學甲濕地生態園區每年農曆年前，幾乎都會聚集3、400隻的黑面琵鷺，至於保育鳥類「環頸雉」是首度發現在濕地，去年823水災棲地被沖毀失蹤的保育鳥類「灰胸秧雞」最近也再現蹤在學甲濕地，還有許多棲息的「大勺鷸」也都是保育鳥類。

春節快到了，台南市沿海地區可以提供豐富的休閒活動，如南鯤鯓代天府過七星平安橋、慈濟宮保生符相送、學甲生態園區看黑琵、北門遊客中心觀賞抹香鯨標本等。邱仁武表示，歡迎民眾利用春期9天假期到台南沿海走春。