人妻激情「換夫一夜」　結果她慘被老公「換掉」骨肉失散40年

▲女子體驗「換夫」雖然獲得了滿足，卻導致自己家庭破碎。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國肯特郡一名女子因為40年前一時興起和女鄰居「換夫」，沒想到一夜激情過後，丈夫竟然和女鄰居「看對眼」，導致2個家庭破碎，兒女也被迫分開在不同的地方居住，成為她此生最後悔的決定。

現年78歲的莫里亞蒂(Kay Moriarty)，19歲便與23歲丈夫羅伯特(Robert)結婚，後來雖然有了一子一女，家庭十分幸福美滿，她卻總覺得情感上有些不滿足，她表示，「我一直只有羅伯特一個男人，我常常會幻想和其他男人睡覺，會是什麼感覺」。

莫里亞蒂偶然在書上看到與「換夫」有關的文章，於是她便向女鄰居麗塔(Rita)提出這個點子，2人後來也分別說服自己的丈夫，起初，羅伯特持反對態度，麗塔的丈夫泰瑞(Terry)則是十分贊同。第一周，麗塔和羅伯特到飯店共度了一晚，莫里亞蒂則和泰瑞一起看顧4名孩子。

隔週，輪到莫里亞蒂和泰瑞共度春宵，特殊的體驗讓她感到目眩神迷，然而心滿意足回到家後，卻發現麗塔和羅伯特竟然決定要廝守終身，還要帶走4個孩子，震驚的她為了讓自己不要太丟臉，只好同意也和泰瑞在一起，並要求撫養她和對方最小的2名女兒。

一年後，為了遠離鄰居們的閒言閒語，麗塔和羅伯特搬到英格蘭西北部，莫里亞蒂則和泰瑞搬到南部海岸。莫里亞蒂和泰瑞一起生活後，才發現對方佔有慾極強，勉強生活7年還是分手，只剩她和女兒瑞秋(Rachel)相依為命，和前夫以及兒子則是完全斷了聯繫。

莫里亞蒂多年後回想自己當初的決定，不但害自己原本美滿的家庭破裂、骨肉失散，女兒也被迫和父親變成陌生人，讓她悔不當初，「我無法相信，只是一夜的激情，竟然讓我冒了這麼大的風險。」