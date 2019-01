人妻激情「換夫一夜」　結果她慘被老公「換掉」骨肉失散40年

▲女子體驗「換夫」雖然獲得了滿足,卻導致自己家庭破碎。(圖/示意圖/達志影像)

英國肯特郡一名女子因為40年前一時興起和女鄰居「換夫」,沒想到一夜激情過後,丈夫竟然和女鄰居「看對眼」,導致2個家庭破碎,兒女也被迫分開在不同的地方居住,成為她此生最後悔的決定。

現年78歲的莫里亞蒂(Kay Moriarty),19歲便與23歲丈夫羅伯特(Robert)結婚,後來雖然有了一子一女,家庭十分幸福美滿,她卻總覺得情感上有些不滿足,她表示,「我一直只有羅伯特一個男人,我常常會幻想和其他男人睡覺,會是什麼感覺」。

莫里亞蒂偶然在書上看到與「換夫」有關的文章,於是她便向女鄰居麗塔(Rita)提出這個點子,2人後來也分別說服自己的丈夫,起初,羅伯特持反對態度,麗塔的丈夫泰瑞(Terry)則是十分贊同。第一周,麗塔和羅伯特到飯店共度了一晚,莫里亞蒂則和泰瑞一起看顧4名孩子。

隔週,輪到莫里亞蒂和泰瑞共度春宵,特殊的體驗讓她感到目眩神迷,然而心滿意足回到家後,卻發現麗塔和羅伯特竟然決定要廝守終身,還要帶走4個孩子,震驚的她為了讓自己不要太丟臉,只好同意也和泰瑞在一起,並要求撫養她和對方最小的2名女兒。

一年後,為了遠離鄰居們的閒言閒語,麗塔和羅伯特搬到英格蘭西北部,莫里亞蒂則和泰瑞搬到南部海岸。莫里亞蒂和泰瑞一起生活後,才發現對方佔有慾極強,勉強生活7年還是分手,只剩她和女兒瑞秋(Rachel)相依為命,和前夫以及兒子則是完全斷了聯繫。

莫里亞蒂多年後回想自己當初的決定,不但害自己原本美滿的家庭破裂、骨肉失散,女兒也被迫和父親變成陌生人,讓她悔不當初,「我無法相信,只是一夜的激情,竟然讓我冒了這麼大的風險。」

