地方媽媽繪白鷺　掀起你畫她她畫他「接龍」風潮

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「我畫了一個女人，她畫了一個男人，那個男人畫了另一個女人，這個女人畫了一隻白鷺。」（I painted the woman who painted the guy who painted the lady who painted the Egret.）這句話聽起來像是童謠，卻在國外真實上演。網友掀起「畫作接龍」風潮，起源來自於佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）的一位地方媽媽。

▲瑞典藝術家澤特斯塔德（Kristoffer Zetterstrand）掀起「畫作接龍」風潮。（圖／翻攝自instagram zetterstrand）

據《BBC》報導，55歲的辛蒂‧戴克爾（Cindi Decker）某天傍晚上繪畫課時，畫了一幅白鷺圖，回到家後，兒子將她與畫作拍下，並po到Reddit論壇上。45歲的瑞典藝術家澤特斯塔德（Kristoffer Zetterstrand）在論壇逛到了這位媽媽的炫圖照後，突發奇想將她與手中的畫作皆畫下。

澤特斯塔德向媒體表示，當時看到照片覺得可愛，畫下來純粹為了好玩。他的畫在Reddit貼出後，5天內就得到了12萬個讚，並引發了「畫作接龍」風潮。

▲網友lillyofthenight畫作接龍，三天內就獲得了11.2萬個讚。（圖／翻攝自instagram zetterstrand）

澤特斯塔德說，對於這次引發的熱潮感到驚訝不已，也與原作作家戴克爾聯絡上，還答應要將畫作送給她。另一名女網友也在畫下戴克爾和澤特斯塔德後，3天內就獲得了11.2萬個讚。