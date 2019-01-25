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瑞典女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通　直升機+警犬全出動

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▲娃娃車,推車,嬰兒車,小孩,幼童,家長,家庭教育,親子教育,幼兒（圖／記者季相儒攝）

▲瑞典一名6月大的女嬰連車帶人失蹤。（示意圖／記者季相儒攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

瑞典一名媽媽為進幼兒園接孩子，將6個月大的女嬰放在門外，沒想到出來後竟發現女兒連人帶車消失，嚇得直接報警。瑞典警方獲報後，出動大批警力封鎖該區，並派出直升機、警犬巡邏，癱瘓了當地交通，當地媒體更是緊急報導，最後也在事發兩小時後找回女嬰，逮捕一名女嫌犯。

綜合外媒報導，瑞典一名媽媽22日（星期二）下午14時帶著6個月大的女兒到希辛延島（Hisingen）的幼兒園接大兒子，不到5分鐘出來後，卻發現放在室外的嬰兒推車消失，立刻引起騷動並報警。

警方獲報後，立即派遣人力包圍幼兒園，並在附近展開搜索，甚至為此成立專案小組，除了召集別區的40%警力緊急支援外，還出動警用直升機、警犬部隊等，對該地區進行交通管制，一一檢查車輛、行人。

▲直升機旅遊（圖／達志／示意圖）

▲警方出動直升機搜索。（圖／達志／示意圖）

當地媒體也迅速報導該訊息，除了透露嬰兒車的外型、顏色，也請民眾幫忙尋找；由於警方的封鎖，導致交通癱瘓，當地的學生、下班人潮也加入搜索行列，直到下午16時許，一名購物中心的工作人員透過窗戶看到相同款式的嬰兒車，立即報警，而警方也在10分鐘內趕到距離幼兒園7.3公里的購物中心。

警方等待家屬到場確認是女嬰後，立刻進入購物中心內，逮捕了一名有竊盜、吸毒前科的39歲的女嫌疑人，初判她有吸毒及精神障礙，目前也以綁架罪和誘拐兒童罪送辦。此案成為瑞典第一起嬰兒被擄後2小時破案的案件，雖然付出了龐大的代價，但瑞典人對此都沒有抱怨，認為這是正常的。

事後有人質疑，該名女子精神又問題，或許不是故意誘拐女嬰。對此，瑞典警方沒有特別回應，但也發文說，「事實上，最痛苦的是女嬰的家人，目前也已派心理醫師對其進行心理疏導及創傷修復的工作」。

▼當地媒體緊急報導。（圖／翻攝aftonbladet）

▼瑞典女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通　直升機+警犬全出動。（圖／翻攝aftonbladet）

【全案時間表】

14：00，一個媽媽像往常一樣把躺著6個月女寶寶的嬰兒車放在幼兒園外，獨自進幼兒園接大寶。

14：05 發現小女嬰連人帶車不翼而飛了。幼兒園馬上啓動一鍵報警。

14：16 警察包圍了事發幼兒園並開始在附近搜索。周圍居民也開始四處搜尋。

14：30 瑞典媒體、網路及電視台紛紛報導，協助搜索。 當地通往境外的港口碼頭、路運邊境全部關閉，所有公共交通每人嚴查、所有通往其他城市的高速設關卡一一排查。

▲▼瑞典女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通　直升機+警犬全出動。（圖／翻攝瑞典警方官網）

▲瑞典警方PO文。（圖／翻攝瑞典警方官網）

14：30 當地員警接近全體出動，並調動直升機和警犬，全城搜捕。

16：17 一個購物中心的員工發現嬰兒車，一名員工立刻把嬰兒車拉到安全區域帶著女嬰到室內取暖。

16：43　警方看到39歲的女嫌疑人，並將其逮捕歸案。

據悉，冰島、瑞典等北歐國家即使在冰天雪地的天氣下，也會將睡在嬰兒車內的孩子放在室外，父母自己進入咖啡廳內休息，屬於當地日常；這都是因為他們認為孩子越早接觸新鮮空氣越好，但孩子的保暖還是會使用專用的睡袋，因此不用擔心。

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