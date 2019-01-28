善耕365／加走灣少年合唱團音樂會2/3熱血開唱！

圖、文／善耕365

「只是遇到段考的中午停練而已，就有七、八個小孩跑來問老師說，中午怎麼沒練唱！」這是筆者踏入長濱國中觀察後最深的印象，也是加走灣少年合唱團最真實熱情的寫照。對於這一群愛唱歌的孩子們，指揮鄭為之老師決定給他們一個很大的獎勵，一場別開生面的創團音樂會，現場將演唱包含阿美語、布農語、中文、日文、台語…等各類好聽的曲子，2/3(日)下午於長光教會熱血開唱！

從2018年暑假成立迄今將滿五個月的「加走灣少年合唱團」，原先是一支以參加音樂比賽為目標的「長濱國中合唱團」，因為在張新發校長的支持和推動下，接受善耕365基金會的協助，邀請這群長濱國中合唱團的孩子們，加入了「來聽我唱！善耕365音樂計畫」。善耕音樂計畫的理念就是「不參加比賽」和「不挑選學生」，讓每一個想唱的學生，唱出自己喜歡的歌，唱出自己團的特色！不挑選是認為每個人的獨特，不該被比較而有所限制；不比賽則是因為，音樂不該只有分數的統一標準。希望讓每個人看見彼此的獨特，學習不同、尊重不同。

也因此，善耕365特別媒合了一位前北一女中合唱團的熱血指揮「鄭為之老師」，擔任加走灣少年合唱團的第一任指揮；他曾經多次帶領北一女中合唱團，拿下全國音樂比賽與鄉土歌謠比賽的特優與全國前三名，是專業素養極高的國內新生代合唱指揮！為此老師每週八小時的熱血車程，來回台北與長濱之間，就為了幫加走灣少年合唱團的孩子們能唱出絕美的歌聲。此外老師也積極與頗負盛名的長濱國中原舞隊合作，媒介國內青年作曲家量身打造，屬於加走灣少年合唱團的阿美族合唱曲，如東岸一帶頗為流行的Tenas沾醬歌、傳統古調阿美頌，甚至豐年祭會使用的大會舞，都在作曲家的巧思下，有了全新的風貌。

經過長達四個月，每週一到兩次嚴謹的練唱，磨練出加走灣少年合唱團如天籟般的歌聲，指揮為之老師決定給加走灣小孩們，一個更大的挑戰，舉辦一場別開生面的創團音樂會！長濱國中輔導主任李媛媛老師說：「為之老師對於合唱的熱情跟執著是很瘋狂的，除了不計成本的北東往返排練外，他對小孩們不會輕易讓步，一定要把音樂做到一個夠好的標準才可以！」媛媛老師還補充：「整個過程珍貴的點在於：偏鄉學校其實不缺關注的目光，但相對缺乏『長期的耕耘者』願意灌溉這群小孩，讓他們理解各種通往『完美』的累積過程都必須是精確但辛苦的。」這些過程雖然辛苦，但也讓加走灣小孩培養出更好的視野，還有自我找尋學習資源的渴望，這些東西都是無比珍貴的。最後，歡迎大家2/3(日)14:00到長濱長光長老教會！Katayni mekiarow to aning niyam！

【加走灣少年合唱團創團音樂會】表演資訊：

演唱包含阿美語、布農語、中文、日文、台語等各類好聽的曲子，現場還有提供美味茶點

表演時間：2019年2月3日（日）14：00

表演地點：長濱長光長老教會，台東縣長濱鄉長光21鄰67號

合唱指揮：鄭為之老師

加走灣少年合唱團粉絲團：https://goo.gl/uBaqog

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