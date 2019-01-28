撞死清大物理奇才判18年沒在怕　胡家瑞藏40顆子彈遭起訴

▲胡家瑞因撞死清大高材生遭判刑18年後，又被查獲在家中私藏具殺傷力的子彈。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

男子胡家瑞撞死清大物理奇才林仲桓，已被判刑18年，卻在官司上訴期間，接連在外耍狠犯案，2018年10月間，警方獲報有人在民宅頂樓試槍，到場後逮到胡，並在他的房內搜出約40顆土製子彈，其中半數有殺傷力，台北地檢署28日依《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴胡家瑞，另正追查疑似帶走槍枝的同夥。

胡家瑞因違規紅燈迴轉撞死清大物理研究所奇才林仲桓，被起訴涉嫌殺人罪後，2018年4月被高院二審判刑18年，現正上訴最高法院，沒想到他在宣判隔月，就到新店耕莘醫院，要求醫師開立假的刀傷診斷書被拒絕，胡竟嗆醫師「要找兄弟來揍你」，胡已經被依違反《醫療法》起訴審理中。

同年10月間，他住處的鄰居聽到槍響，報警說有人在頂樓試槍，但警方到場時，只看到胡家瑞和女友，現場沒有槍枝，胡也矢口否認開槍，警方前往胡的房間，查獲一些疑似槍械零件，以及約40顆子彈，經鑑定有半數可擊發、具殺傷力，檢察官仍根據鑑定報告起訴胡，同時懷疑胡的友人已把槍枝帶走藏匿，正根據附近監視器畫面，追查案發前後曾進出該棟大樓的可疑人士。

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