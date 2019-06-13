羅智強預測劇情走向：英德內鬥、三顧茅蘆、英德搭擋

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）

政治人物／綜合報導

民進黨2020總統初選結果13日中午公布，前行政院長賴清德最終以8.2%的差距輸給總統蔡英文，最後將由蔡英文代表民進黨爭取2020連任。對此，早就打賭蔡英文勝出的國民黨議員羅智強表示，「預言家徽章」再添一枚，他也預測「英德倫理愛情劇」接下來的劇情，最後他更感嘆地說，「國民黨爭鬥何時結束？」

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，英文以35.6768%勝過賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。

羅智強在臉書表示，「英德倫理愛情劇」接下來的劇情，第一戲是「英德內鬥」，「蔡英文和賴清德情仇悱惻、驚心動魄。成功贏得觀眾目光，讓英德二人聲望皆谷底翻身、水漲船高。這一幕，已演完。」

羅智強指出，第二戲是「三顧茅蘆」，「蔡英文眼眶盈淚，放低身段力邀賴清德搭擋參選，萬眾翹首期盼，齊聲高呼：『英德不合，如蒼生何？』感人肺腑、盪氣迴腸。這一幕，將開始」。

羅智強提到，第三戲是「英德搭擋」，「賴清德含淚首肯，英德配橫空出世，民進黨士氣大振，人心沸騰，盈蓄2020大選的破竹之勢。這一幕，走著瞧。」

最後，羅智強感嘆，演戲的不是瘋子，看戲的倒是傻子，「英德這一場假戲快演完了，但國民黨的爭鬥何時結束？」

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）