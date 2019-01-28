陳建銘臉書加碼：#你們不可能永遠執政　#你不可能只選這次





▲陳建銘現身發表對女兒陳思宇敗選的看法。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林、大同區立委補選27日正式落幕，「柯家軍」陳思宇敗給民進黨候選人何志偉，後者還在勝選感言上重砲「陳思宇父女」，引來陳思宇的父親、台北市議員陳建銘回嗆「選舉錢要夠多、臉要夠厚、心要夠黑」。陳建銘沉澱一天後，在臉書上發文「真的很不好意思」，但也提到「你不可能只選這次」，強調「逃避、閃躲是不會讓問題消失的」。

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。何志偉27日在宣布勝選感言時首先表達感謝，感謝過去8年的努力有被看見、有被肯定、有被支持。話鋒一轉，何志偉把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，攻擊自己跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

▲何志偉。（圖／記者季相儒攝）

而不捨女兒敗選的陳建銘，在同時間接受記者訪問時也怒斥，「我選戰選的20幾年，本來一直很想飆髒話，但後來想說算了，只是實在是林北金美送，這一次選戰，臉要夠厚、心要夠黑、錢要夠多。」

現場有媒體追問這句話是不是針對何志偉，陳建銘則回應，「我是針對整個選戰，選舉應該按部就班，為什麼很多人迴避問題，我臉書上提過，你可以不回答，但這些問題會一輩子跟著你，只要你從政。」

到了28日，陳建銘於臉書粉絲專頁上表示，「對不起大家，努力不夠讓大家失望了。也要感謝大家對思宇的協助，感恩！朋友跟我說，我昨天講話太直白沒風度，沉澱了一晚……真的很不好意思。年紀有了講話還那麼衝，是應該要跟當選人祝賀才對！還要期待他有好表現、為民表率！」

▲陳思宇、陳建銘。（圖／記者潘永鴻攝）

但陳建銘也不忘回擊何志偉，「可是我還是想問何先生，如果我有抹黑、造謠，應該是他去告我？怎麼是我去告他？」並且hashtag「#請記得」、「#你們不可能永遠執政！」、「#你也不可能只選這次！」，強調「逃避、閃躲是不會讓問題消失的.....」

網友們看法兩極，有人力挺陳建銘的言論「加油，再接再厲，支持思宇再戰2020年立委」、「無論結果如何！都一樣會持續支持你們的」、「學長加油 可惜我們家在北投這次沒法支持」、「沒差剛好而已 因為對方也沒在客氣呀～」、「加油~乾淨的選舉才是人民的期待」。

也有人不滿陳建銘，直言「好好檢討反省吧 整天罵別人 有用嗎？」、「整場選舉就看你一直出來抹這抹那，至少幫你女兒丟了兩千票吧」、「別再影射或抹來抹去，要用政見政績取得認同」、「指控是有憑有據的，不是何志偉用勝選感言就能抹滅的，賄選事實，他必須接受面對」、「選前抹黑，選後還道歉的這麼沒誠意，這就是白色力量嗎？」

還想看更多...

► 何志偉奪北市立委、王義川敗北 民進黨：繼續抱戒慎恐懼的心

► 陳思宇落敗 陳建銘不捨怒嗆：選舉錢要夠多、心要夠黑、臉要夠厚

► 何志偉轟陳思宇父女卑劣手段造謠：柯文哲沒遏止還煽風點火

► 龍政務官不敵藍營政壇老將 王義川敗選：謝謝台灣民主

► 陳炳甫敗選：深綠大同區選區打平 看出「民進黨失去人心」